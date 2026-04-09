Construcción es una industria en expansión en todo el estado

Entre retos y oportunidades

Buscan que actores del sector tengan acceso a mejores condiciones de desarrollo

Chetumal.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Quintana Roo busca fortalecer su presencia en el estado con una agenda clara: sumar más afiliados, impulsar la capacitación y generar vínculos más sólidos con los municipios. Eduardo Hernández Vázquez, vicepresidente de la delegación estatal, subrayó que el objetivo es que todos los actores del sector tengan acceso a mejores condiciones de desarrollo.

El dirigente recordó que Quintana Roo, como estado joven, sigue en proceso de construcción en múltiples frentes. Entre los proyectos destacados mencionó obras gubernamentales en Chetumal, el impulso al turismo rural en Bacalar y el crecimiento inmobiliario en Cozumel, donde se gestionan nuevas infraestructuras. Sin embargo, reconoció que aún existen carencias en servicios básicos como energía, drenaje y manejo de residuos.

En el caso de Cozumel, Hernández señaló que proyectos como la planta San Miguelito son un paso adelante, pero insuficiente para sostener el ritmo de crecimiento. “La infraestructura es clave para sostener el desarrollo”, afirmó.

Respecto a las tendencias del sector, destacó el auge de los edificios verticales, que ofrecen ventajas en el control de suministros y servicios. No obstante, advirtió que no todo es construible: la isla debe preservar sus mantos acuíferos y áreas naturales. Además, la seguridad de estas edificaciones frente a huracanes dependerá de diseños estructurales especializados y de la intervención de peritos.

Finalmente, hizo un llamado a priorizar la seguridad laboral y la capacitación de los trabajadores. “Nuestros albañiles y colaboradores merecen un mejor entorno y más oportunidades de especialización. La industria debe crecer con ellos”, concluyó.

Cancún redefine su movilidad

El transporte público en Cancún atraviesa un momento clave. Las tarifas permanecen congeladas y cualquier ajuste dependerá de la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Gobierno del Estado, dentro del marco del Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI).

Héctor Sánchez Tirado, director del Implan, explicó que este acuerdo será la base para coordinar rutas, operación y cobertura del servicio. Solo después de su firma, la comisión mixta tarifaria podrá analizar posibles incrementos conforme a la Ley de Movilidad.

Mientras tanto, los concesionarios ya realizan pruebas con nuevas unidades: autobuses de 10 y 12 metros, modelos híbridos y de diésel. Estas evaluaciones forman parte de la reestructuración del sistema, que eventualmente podría impactar en el costo del servicio. Sin embargo, el funcionario evitó adelantar si habrá aumentos o en qué porcentaje

En paralelo, el programa gratuito Ruta Mar sigue ganando usuarios. Durante el reciente fin de semana largo movilizó a 2,700 pasajeros, con un récord de 1,200 en un solo día hacia la zona hotelera. Pese a la demanda, Sánchez Tirado aclaró que por ahora no se contempla ampliar este servicio hacia el puente Nichupté.

La movilidad en Cancún se encuentra en transición: decisiones sobre tarifas, rutas y modernización definirán el futuro del transporte en la ciudad. La combinación de pruebas tecnológicas y servicios gratuitos refleja un escenario donde la eficiencia y la accesibilidad serán determinantes para sostener el crecimiento urbano y turístico.