Quintana Roo busca brillar en el 50 Tianguis Turístico, en Acapulco

Se llevará a cabo en la última semana de abril

Suma seis nominaciones en los premios Lo Mejor de México, organizados por “México Desconocido”

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La edición 50 del Tianguis Turístico, que se celebrará en Acapulco del 27 al 30 de abril de 2026, tendrá a Quintana Roo como uno de los protagonistas: el estado suma seis nominaciones en igual número de categorías en los premios Lo Mejor de México, organizados por la revista México Desconocido.

Entre las candidaturas destacan Bacalar como Mejor Pueblo Mágico, la Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos como Mejor Ruta Turística, y el Festival de Jazz de la Riviera Maya en la categoría de Mejor Festival Cultural Contemporáneo. Tulum compite como Mejor experiencia que combina naturaleza y espiritualidad, mientras que el Cruce Cancún-Cozumel aparece en la categoría de Mejor evento deportivo en un escenario sorprendente. Holbox, por su parte, busca el reconocimiento como una de las Mejores experiencias para vivir en México al menos una vez en la vida.

Los premios se definen por votación de viajeros y público en general, consolidándose como una vitrina clave de promoción turística nacional. Las votaciones estarán abiertas hasta el 20 de abril en el portal lomejormexico.com, donde además los participantes podrán concursar en una trivia para ganar un viaje para dos personas al destino ganador de su elección.

Quintana Roo ya tiene antecedentes exitosos en este certamen: en 2025 Bacalar fue reconocido como Mejor experiencia de salud y bienestar, mientras que en 2024 Isla Mujeres se llevó el premio a Pueblo Mágico para vivir la mejor experiencia junto al mar.

Con estas seis nominaciones, el estado reafirma su papel como uno de los destinos más diversos y atractivos del país, capaz de ofrecer desde naturaleza y espiritualidad hasta cultura, deporte y experiencias únicas.

Se intensifica presencia en ferias internacionales

El Caribe Mexicano se prepara para una agenda cargada de promoción internacional en abril y mayo de 2026. La primera parada será en Miami, donde del 13 al 16 de abril participará en la Seatrade Global Cruise, el evento más importante del mundo para la industria de cruceros.

La feria reunirá a más de 500 expositores de 130 países en el Miami Beach Convention Center, incluyendo puertos, astilleros y destinos turísticos que buscan nuevas rutas y oportunidades de negocio. Quintana Roo estará presente para reforzar su liderazgo como uno de los principales receptores de cruceros a nivel global, con más de 7 millones de turistas vía marítima en 2025. La meta es atraer nuevas navieras y rutas hacia Cozumel y Mahahual.

Pero la agenda no se detiene ahí. Apenas concluida la Semana Santa, el estado participará en una serie de eventos internacionales:

WTM Américas en Brasil, donde se promoverá la visa electrónica para visitantes extranjeros.

Tianguis Turístico de México en Acapulco, a finales de abril, con la mira puesta en posicionar la oferta de cara al Mundial.

Air Show en Tulum y la carrera Nascar, que se suman a la promoción nacional.

En mayo, el regreso del Ladys PGA a la Riviera Maya y la celebración de los Premios Platino Xcaret 2026 en el Teatro Gran Tlachco.

Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo, subrayó que esta agenda busca consolidar al Caribe Mexicano como destino líder en turismo internacional, diversificando su presencia en mercados de Norteamérica, Sudamérica y Europa.

Con esta estrategia, Quintana Roo no solo reafirma su papel en el turismo de cruceros, sino que amplía su alcance en segmentos deportivos, culturales y de entretenimiento, fortaleciendo su imagen como un destino integral y competitivo.