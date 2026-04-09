Capacita Sedetus a integrantes del Colegio de Arquitectos de Riviera Maya

Certidumbre a inversionistas

Se fortalece la profesionalización del sector inmobiliario en Quintana Roo

Isla Mujeres.- La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), a través de la Dirección de Asuntos Inmobiliarios y en coordinación con la Subsecretaría de Administración Territorial, llevó a cabo el curso de capacitación en comercialización inmobiliaria y administración condominal, dirigido a integrantes del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya.

Este tipo de capacitaciones se realizan en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, promoviendo la profesionalización del sector inmobiliario, así como el bienestar y la certeza jurídica para las personas que buscan invertir en un patrimonio en el estado.

Durante el evento, realizado en el Auditorio del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, se brindaron herramientas teóricas y prácticas a un total de 35 integrantes del organismo, quienes fortalecieron sus conocimientos en temas clave para el desarrollo ordenado y sustentable del territorio.

Asimismo, se presentó el uso de herramientas digitales disponibles en la plataforma de Sedetus, como los padrones de asesores inmobiliarios y la bitácora territorial, instrumentos que contribuyen a la transparencia, regulación y seguimiento de la actividad inmobiliaria en Quintana Roo.

Este acercamiento forma parte del convenio de colaboración establecido entre Sedetus y el Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, enfocado en la profesionalización y fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo Inmobiliario, encabezada por Daniel Carreón Hernández.

En el evento se contó con la presencia del presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, Manuel Alfonso J. Barrero Gutiérrez, así como del vicepresidente de Comisiones, Efrén Erazo Roldán, quienes dieron la bienvenida a las y los participantes, destacando la importancia de este tipo de acciones para el fortalecimiento del gremio.

Con estas acciones, Sedetus refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo territorial ordenado, sustentable y con certeza jurídica, en beneficio de las y los quintanarroenses.