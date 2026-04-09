Seguiremos levantando la voz por mejorar Atizapán, afirma la síndico Leylany Richard

“La transformación nadie la para”

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Mientras que el gobierno en curso se encarga de deslegitimar nuestro trabajo como síndico municipal, nosotros seguimos levantando la voz, porque la transformación que estamos impulsando en Atizapán, ya nadie la para, recalcó Leylany Richard.

Lo anterior, lo mencionó la funcionaria morenista durante una rueda de prensa, en donde aseguró que el despertar de las conciencias es un ejercicio que se centra en combatir la corrupción, eliminar los privilegios de gobierno y priorizar el bienestar social, cada vez somos más los que estamos haciendo la diferencia en nuestro querido Atizapán de Zaragoza.

“Hoy, en nuestro municipio encabezamos un proyecto incluyente, con visión de futuro, nosotros no creemos en ciudadanos de primera, ni de segunda. Creemos en un Atizapán donde el desarrollo llegue primero a donde nunca llegó”, recalcó Leylany Richard.

Asimismo, dijo que «desde el Cabildo estamos haciendo historia, la transformación de Atizapán hoy, se sostiene con la fuerza, la organización y el compromiso de las y los militantes de nuestro partido político y de cada vecino y vecina que desea un cambio de raíz, sin cargos heredados con los mismos vicios de gobierno».

Destacó que “la gente en Atizapán lo tiene claro: la transformación se construye participando, escuchando y trabajando en equipo por la comunidad, en este primer año como síndico municipal encabezamos un proyecto con cercanía y resultados que siguen avanzando y seguimos haciendo la diferencia con la suma de más y más personas que ya están hartas de «PAN con lo mismo”.