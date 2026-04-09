En Naucalpan se avanza en la estrategia de alfabetización

Arranque en el Deportivo Benito Juárez

Naucalpan, Méx.- En Naucalpan avanza la Estrategia Nacional de Alfabetización con la que el gobierno federal y estatal otorga la oportunidad de enseñanza y educación a los más de 144 mil naucalpenses que no saben leer, escribir o no cuentan con primaria y secundaria, tras su arranque en el Deportivo Benito Juárez.

Previamente, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, acompañado de autoridades estatales y federales, dio inicio al Programa Conjunto de Alfabetización, a través del cual las y los Servidores de la Comunidad llevan a cabo tareas de despliegue en territorio para impulsar la campaña del INEA, el Poder de Alfabetizar Naucalpan.

La finalidad del Programa Conjunto de Alfabetización busca avanzar como país, aseguró en su momento el Alcalde, en la misión de erradicar el analfabetismo y brindar la oportunidad a todas y todos de leer y escribir, subrayó que, se definió contar con los Servidores de la Comunidad, conocidos como OASYS (Organización Administrativa Social y Solidaria) para que este fuera un gobierno que permanentemente se dedicara a tocar puertas para conocer las necesidades de la población.

“La desigualdad no empieza en la falta de dinero, empieza cuando alguien le arrebata la posibilidad de entender al mundo a través de los conocimientos. Durante muchos años se fue acumulando en Naucalpan, cuando miles de personas crecieron sin acceso a la educación básica, cuando no se dio a alguien un derecho garantizado y cuando el sistema dejó de mirar a quienes más lo necesitaban”.

Sin embargo, refirió que esta realidad se está cambiando para bienestar de las vecinas y vecinos y la identificación directa, casa por casa, persona por persona, para dar la opción de alfabetización a quien busque superarse.