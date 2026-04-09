Reconocer a mascotas como seres sintientes, propone Vargas del Villar

Presenta dos iniciativas de ley

Valle de México.- El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Vargas del Villar, presentó dos iniciativas de ley para que se reconozca a los animales domésticos y de compañía como seres sintientes, para que estos reciban un trato digno y respetuoso.

Propuso reformar el Código Civil para eliminar su carácter de objetos de apropiación y se les reconozca como seres sintientes sujetos a protección jurídica, además de actualizar el Código Penal para que el robo y la privación ilegal de las mascotas se equipare con el delito de abigeato y se sancione con la misma pena

Con el objetivo de proteger a los animales que se han vuelto parte de las familias mexicanas, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó dos iniciativas de ley para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil Federal y el Código Federal Penal, a efecto de que se reconozcan a estas especies como seres sintientes y sancionar el robo y la privación ilegal de la libertad de las mascotas y animales de compañía.

Al suscribir ambas iniciativas, el senador por el Estado de México, indicó que México enfrenta una crisis estructural en materia de bienestar de las mascotas, pues se estima que nuestro país ocupa el primer lugar en maltrato animal en América Latina y el primero a nivel mundial, lo cual exige una respuesta institucional más clara, progresiva y efectiva que proteja a estos seres vivos.

“Alrededor del 70 por ciento de los animales domésticos y de compañía sufren algún tipo de maltrato y existe una estimación de que 60 mil animales mueren cada año por abuso, con niveles de impunidad prácticamente totales, por lo que no es suficiente que el Artículo 4 Constitucional reconozca el derecho a un medio ambiente sano, pues no establece con precisión la naturaleza jurídica de los animales como seres sintientes con reconocimiento expreso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dificulta su plena exigibilidad y la armonización legislativa”, señaló.