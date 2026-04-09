Reconocen a sonideros en Nicolás Romero

Nicolás Romero, Méx.- La alcaldesa Yoselin Mendoza sostuvo una reunión de trabajo con sonideros del municipio, cuya actividad constituye una de las más importantes tradiciones culturales en esta localidad, a quienes escuchó y refrendó su total apoyo para que continúen poniendo a bailar a las y los nicolasromerenses. En el encuentro realizado en el Salón Bicentenario de Palacio Municipal, la edil reconoció que los sonideros juegan un papel relevante para el fortalecimiento del tejido social, ya que la cultura y el sano esparcimiento son esenciales, junto con la educación y el deporte, para continuar avanzando hacia la paz.