Daniela Schmidt lleva a Cecilia Alcocer al centro de la acción en Doc

En segunda parte de la exitosa serie de Netflix

Su personaje enfrentará dilemas profesionales y personales que pondrán a prueba su liderazgo y humanidad



Por Arturo Arellano

Tras su estreno, Doc se mantiene imbatible en el Top 10 de Netflix, consolidando su éxito entre el público latinoamericano. En esta segunda parte, Daniela Schmidt asume un papel protagónico como Cecilia Alcocer, una mujer fuerte, exigente y rigurosa, que debe equilibrar su vida personal y la presión que implica dirigir el área de Medicina Interna.

“Estoy muy contenta con la respuesta del público. Me siento muy agradecida de formar parte del elenco de Doc, una producción con una premisa maravillosa: un personaje que pierde 12 años de su vida y tiene la oportunidad de reconstruirla. Es una historia donde cualquiera puede verse reflejado, porque todos los personajes están muy bien escritos”, compartió Schmidt en entrevista.

La actriz explica que el rodaje supuso un verdadero reto técnico y emocional. “Los temas médicos son específicos, hay que aprender términos, medicinas, estudios y decirlos con naturalidad. Contamos con el apoyo de profesionales de la medicina que nos asesoraron en todo momento, incluso en cómo hablarle a un paciente. Estuvimos bien cubiertos”, señaló.

Pero más allá de la parte científica, Schmidt enfatiza que el corazón de Doc es su reflexión sobre la existencia: “La serie no habla solo de medicina, sino del gran regalo que es la vida y de toda esa gente dispuesta a poner su bienestar en segundo plano para regalarnos una segunda oportunidad”.

Un elenco que une a Latinoamérica

Para Daniela, uno de los mayores aciertos de la serie es su aspecto humano y su diversidad. “Doc logró reunir un cast y un crew excepcionalmente talentoso: gente de Colombia, México, Venezuela, de todo el continente. Es una historia profundamente humana. Ya se contó en Italia, después en Estados Unidos, y ahora tenemos la versión latina, que creo es única por su sabor, por cómo nos relacionamos con el amor, la fe, la esperanza y la vida”, relató con entusiasmo.

También destacó el trabajo del director Francisco Franco, de quien habla con admiración: “Tenemos a uno de los directores más increíbles, que le exprime a los actores hasta la última gota de jugo artístico”.

Lecciones de una mujer apasionada y rígida

En cuanto a su personaje, la actriz reconoce que le dejó profundas reflexiones personales. “Cecilia Alcocer es una mujer que sacrifica su vida personal por su profesión. Es poco flexible, pragmática y rígida. Tiene una frase que la define: yo no vengo a arreglar la vida de los pacientes, vengo a arreglarles la salud. Ese punto de vista puede ser válido para muchos”, explicó.

No obstante, agregó que interpretarla la hizo reconsiderar su propia visión de la vida: “Aprendí que hay que estar siempre en un estado flexible, preparado para cambiar, abierto a nuevas ideas, dispuesto a dejar que la vida te despeine. Si no, las cosas se vuelven solitarias y áridas”.

La actriz asegura que la experiencia en Doc también le dejó algo más allá de la pantalla: “Me llevo el enorme placer de la familia que se formó en el set. La complicidad y el compañerismo fueron únicos, y eso se refleja en pantalla. Cada vez estoy más convencida de que entre más bonita, positiva y limpia sea la energía que metes a un proyecto, mejor se ven los resultados”.

Finalmente, Schmidt invita a la audiencia a seguir apoyando las producciones regionales que fortalecen la industria audiovisual en América Latina. “Cada territorio debería respaldar sus propias producciones. Eso impulsa la industria y genera empleo. Invito a la gente a disfrutar de esta historia increíble que los llevará por un boomerang de emociones, donde reirán, llorarán y encontrarán momentos de reflexión y esperanza”, concluyó.

Con casi cinco semanas en el Top 10 de Netflix, Doc demuestra que las historias humanas, contadas con perspectiva y corazón latino, siguen conquistando pantallas y espectadores.