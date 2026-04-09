Abanderan a más de mil deportistas del Edomex, rumbo a la Olimpiada Conade

Tras cinco años de ausencia

La delegación estatal representará a la entidad en 43 disciplinas deportivas; la competencia se llevará a cabo del 14 de abril al 6 de junio

Zinacantepec, Estado de México.– Más de mil deportistas que representarán al Estado de México en los Juegos Nacionales Conade 2026 fueron abanderados por Miguel Ángel Hernández Espejel, Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), durante la ceremonia cívica-deportiva celebrada en el Gimnasio de Baloncesto de la Ciudad Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán”.

En representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Secretario destacó el nivel deportivo que tiene el Estado de México, pues tendrá presencia en 43 de las 51 disciplinas convocadas a la justa deportiva de este año, en particular celebró el regreso de ráquetbol, disciplina que no contaba con un abanderado desde la edición 2021.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez González, Director del Instituto del Deporte del Estado de México (IDEMÉX), refrendó la confianza y respaldo del Gobierno del Estado de México hacia entrenadores que son formadores del talento deportivo y de deportistas resilientes.

Con este abanderamiento, la delegación mexiquense parte rumbo a Yucatán, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla, Nayarit y San Luis Potosí sedes que albergarán la competencia más importante del país del 14 de abril al 6 de junio.

La administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda el respaldo institucional a la delegación, impulsa el compromiso competitivo de sus integrantes y reafirma la voluntad de promover el deporte como un eje de inclusión, desarrollo y proyección nacional.