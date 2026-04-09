Caravanas por la Justicia Social recorren los 125 municipios

En dos ocasiones

Naucalpan, Estado de México.– De enero de 2024 a marzo de 2026, el gobierno del Estado de México ha realizado 265 jornadas de atención a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, al recorrer en dos ocasiones el territorio mexiquense para acercar a los 125 municipios, trámites y servicios gratuitos o con descuentos que ayudan a la economía familiar y a brindar certeza jurídica.

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, indicó que, desde el 24 de febrero a marzo de 2026, las Caravanas visitaron 19 municipios en las diferentes regiones de la entidad con atención a más de 28 mil personas con más de 63 mil 800 trámites.

A través de tres Caravanas, que trabajan de manera simultánea en las diversas zonas del Estado de México, se cumple con el propósito de la Maestra Delfina Gómez de ser un Gobierno de territorio y no de escritorio.

El Consejero Jurídico destacó que con este programa las y los usuarios no tienen que acudir a las oficinas centrales a realizar sus trámites, lo que genera ahorros en traslados y alimentación.

Las personas interesadas en realizar alguna gestión ante el Registro Civil, recibir asesoría jurídica, regularizar predios y viviendas, obtener su licencia de conducir, obtener información sobre programas sociales, elaborar testamentos, entre otros, pueden acercarse a las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.Esta semana el programa llevará más de 125 trámites y servicios a Naucalpan, Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán, Axapusco y Nopaltepec. El calendario se puede consultar en la página: caravanas.edomex.gob.mx/caravanas-municipio o en las redes sociales de la Consejería Jurídica: @Consejeria.Edomex en Facebook, @CJ_Edomex en X y @cj_edomex en Instagram.