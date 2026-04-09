Alertan expertos sobre aumento de fármacos falsos para perder peso

Riesgos de una moda costosa

La alta demanda y precios elevados han favorecido la aparición de mercados ilegales que ofrecen versiones más económicas

Expertos y organismos internacionales alertan sobre el aumento de versiones falsificadas de medicamentos para la pérdida de peso basados en agonistas del receptor GLP-1, fármacos que regulan el apetito y la glucosa, ante una creciente demanda mundial y precios elevados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha documentado la expansión de estos productos irregulares, una tendencia que, según especialistas, podría intensificarse con el vencimiento de patentes y la entrada de versiones genéricas en mercados como México, India, Turquía y Brasil.

“El acceso se ampliará rápidamente, pero también implicará un auge sin precedentes de productos falsos”, advirtió Hagen Weiss, director de la firma de verificación CellX, quien alertó de que “en unas semanas, casi el 40% de la población mundial tendrá acceso a versiones genéricas legítimas”.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en México, ha advertido sobre los peligros de la automedicación con agonistas GLP-1 fuera de supervisión médica, además de los riesgos por fraude.

La autoridad sanitaria ha subrayado que el uso no controlado de semaglutida y liraglutida —principios activos de estos fármacos— puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, daño renal, mareos o taquicardia, entre otros efectos adversos.

Además, ha señalado que algunos reportes internacionales mencionan posibles asociaciones con depresión e ideas suicidas, aunque hasta ahora no hay evidencia concluyente de causalidad.

Es por ello que la Cofepris ha enfatizado que estos medicamentos deben ser prescritos y monitoreados por un médico especializado y que su promoción en redes sociales o en canales no oficiales aumenta los riesgos para la salud.

La alta demanda y los precios elevados han favorecido la aparición de mercados ilegales que ofrecen versiones más económicas, con precios que pueden oscilar entre 200 y 500 pesos (11 a 28 dólares), frente a 3,000-4,000 pesos (169-225 dólares) de los originales, especialmente en internet, gimnasios o zonas turísticas.

De hecho, algunos lotes fraudulentos se han encontrado con insulina no declarada o contaminantes bacterianos, lo que podría causar hipoglucemias severas, infecciones graves o sepsis.

Weiss señaló que con la expansión de genéricos legítimos habrá un auge de falsificaciones, complicando aún más al consumidor distinguir entre productos auténticos y peligrosos para la salud.

Advirtió que varias empresas indias ya preparan su entrada al mercado mexicano con versiones genéricas de GLP-1 a precios tan bajos como 15 dólares al mes, lo que dificultará aún más diferenciar productos auténticos de falsificados.

La alerta de Cofepris

La Cofepris ha emitido una alerta al detectar la circulación de productos falsificados de este medicamento para bajar de peso, cuyo principio activo es la semaglutida, desarrollada por Novo Nordisk.

La advertencia llega apenas unos días después de que la farmacéutica perdiera la patente en algunos mercados clave (como China, India y Brasil), lo que ha abierto la puerta a la entrada de versiones genéricas y a una reducción significativa de los precios. En India, por ejemplo, las primeras versiones genéricas de Ozempic y Wegovy han comenzado a comercializarse hasta un 80% más baratas.

En México, Ozempic está autorizado bajo prescripción médica para el tratamiento de diabetes tipo 2 en personas adultas. Aunque, como en otros países, se ha popularizado como una opción para bajar de peso. De acuerdo con la plataforma de registros sanitarios y patentes, recientemente presentada por Cofepris y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Inpi), la patente de semaglutida de Novo Nordisk vencería hasta el 7 de diciembre de 2027.

En diciembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó nuevas directrices sobre el uso de medicamentos adelgazantes (como Ozempic, Wegovy y Mounjaro). Durante su presentación, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que estas recomendaciones “reconocen que la obesidad es una enfermedad crónica que puede tratarse con atención integral y de por vida”, y que estos fármacos “pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir sus efectos adversos”. No obstante, el elevado costo de estos tratamientos, sumado a su alta demanda, ha creado un terreno propicio para la expansión de redes de falsificación y comercio irregular.

El pasado 26 de marzo, la Cofepris emitió una segunda alerta sanitaria tras identificar la comercialización de Ozempic falsificado en México. La autoridad informó que se detectaron lotes irregulares: JS7A925 y MP5E511, este último particularmente preocupante porque utiliza un número de lote auténtico con contenido apócrifo, de acuerdo con análisis técnicos de Novo Nordisk México. Según la autoridad sanitaria, estos productos se distribuyen principalmente en redes sociales, páginas web y mercados informales.

Lo riesgos del Ozempic falso

Según la OMS, estos productos representan un riesgo grave —incluso mortal— debido a posibles dosis incorrectas, contaminación o sustitución de ingredientes, como insulina no declarada. En el caso de Ozempic falsificado, autoridades sanitarias han advertido sobre posibles escenarios como:

Falta de eficacia terapéutica;

Contaminación bacteriana por ruptura de la cadena de frío;

Presencia de insulina no declarada, lo que puede provocar hipoglucemias severas

La FDA y la OMS coinciden en que estos riesgos pueden derivar en complicaciones graves, incluyendo daño neurológico o incluso la muerte en casos extremos.

Cómo identificar un Ozempic falso

Ante la expansión del mercado ilegal, tanto la Cofepris como la OMS han emitido recomendaciones para que los pacientes puedan detectar productos falsificados:

Revisar la dosis: un error de diseño común en las plumas falsas es que la escala graduada sobresale del cuerpo del dispositivo al ajustar la dosis, algo que jamás ocurre en la pluma original

Inspeccionar el empaque y la etiqueta: impresiones de baja resolución, mala adherencia o colores deslavados son señales de un producto apócrifo. El lote en la caja debe coincidir con el de la pluma, aunque puede ser clonado

Verificar el idioma: el producto autorizado en México debe estar en español

Evitar compras en redes sociales: son el principal canal de distribución ilegal.