SABOR-Life is Rhythm llega al Centro Nacional de las Artes

¡LA VIDA SIN SABOR NO TIENE RITMO! SABOR

Espectáculo de 60-75 minutos con coreografías suculentas, humor, improvisación y música en vivo, creado por coreógrafos Ivan Bouchain, Jofre Costa, Gaëtan Farnier y Ludovico Hombravella.

SABOR-Life is Rhythm invita a todo tipo de público a disfrutar de coreografías suculentas y ritmos jugosos que sabrán satisfacer el paladar de cada comensal. Con energía electrizante, carisma arrollador y música en directo como ingredientes principales, los intérpretes de esta propuesta saludable, rica en humor e improvisación, marinada en pasión y sazonada con una fresca mezcla de estilos y texturas, cocinan un espectáculo único de tap dance y sabor. Raciones ilimitadas, dificultad extrema y técnica virtuosa son las características de esta deliciosa experiencia para los sentidos que dura entre 60 y 75 minutos.

Esta producción internacional reúne a algunos de los mejores bailarines de Europa. El elenco está integrado por Gaëtan Farnier y Samuel Vere de Francia; Ivan Bouchain de México y Dominique Cresswell de Inglaterra. Acompañados por el talento mexicano en el contrabajo y bajo de Ernesto Vargas, la compañía presenta un viaje fascinante desde los orígenes del tap dance hasta su expresión contemporánea, fusionando ritmos con respeto y pasión desbordante.

Bajo la dirección de la compañía de Ivan Bouchain y la dirección artística compartida con Gaëtan Farnier, el espectáculo cuenta con coreografías de Ivan Bouchain, Jofre Costa, Gaëtan Farnier y Ludovico Hombravella y Ernesto Vargas en la Dirección musical. Cinco instrumentos en manos expertas, cuatro bailarines de tres generaciones y una misión clara: difundir el «Sabor» y el Tap Dance (claqué) a través de una propuesta llena de vida, energía y música en vivo que conquista a públicos de todas las edades.

Como parte de la Gira Sabor Life is Rhythm MX 2026, la compañía regresa por segunda vez al país después de su exitosa primera gira en 2025, donde se presentaron en Metepec, Ciudad de México, Matamoros, Reynosa, León, Ciudad Victoria, Lagos de Moreno y Ajijic. En esta ocasión, el Centro Nacional de las Artes (CNA) será testigo de dos funciones imperdibles: el sábado 18 de abril a las 19:00 horas y el domingo 19 de abril a las 18:00 horas, con boletos a un precio de $250 disponibles en la taquilla y en cenart.gob.mx. Además de las presentaciones principales, la gira incluye una actividad especial y gratuita: la Clase Masiva de Tap el viernes 17 de abril a las 17:00 horas en la Explanada exterior del CNA. La producción ejecutiva está a cargo de Ricardo Sandoval Villalobos de Promotora Oniric, con producción y logística de Anahi Meléndez, ingeniería de audio de Hanner Ocampo y stage management de Fernando Puga. Esta gira continuará su camino por los estados de Zacatecas, Guadalajara y Chihuahua, llevando el ritmo y el sabor mexicano-europeo a más escenarios nacionales.

Ricardo Sandoval, Productor ejecutivo de la gira Sabor Life is Rhythm MX 2026, compartió su emocionante testimonio: “Regresar a México con esta compañía internacional es un sueño hecho realidad. Después del gran éxito de 2025 en ciudades como Metepec, Ciudad de México, Matamoros, Reynosa, León, Ciudad Victoria, Lagos de Moreno y Ajijic, estamos muy orgullosos de traer de nuevo esta energía electrizante al Centro Nacional de las Artes y a estados como Zacatecas, Guadalajara y Chihuahua. Colaborar con talentos de la talla de Ivan Bouchain, Gaëtan Farnier, Dominique Cresswell, Samuel Vere y Jofre Costa, junto al gran Ernesto Vargas, nos llena de orgullo. El público mexicano va a vivir una experiencia única donde el tap dance y el sabor se fusionan de manera deliciosa. Los invitamos a probar estas raciones ilimitadas de ritmo y pasión”.

El espectáculo Life is Rhythm, tendrá dos funciones en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, el sábado 18 a las 19 h y domingo 19 a las 18 h, los boletos tienen un costo de $250 y se pueden adquirir en la taquilla y el página web https://cenart.comprarboletos.com/artes-escenicas/sabor-life-is-rhythm-279

Cuatro virtuosos bailarines internacionales de élite: Gaëtan Farnier y Samuel Vere (Francia); Ivan Bouchain (México) y Dominique Cresswell (Inglaterra), junto al carismático contrabajista y bajista mexicano Ernesto Vargas.

Gira por México 2026: Presentaciones en el Centro Nacional de las Artes (18 y 19 de abril) más clase masiva gratuita de Tap el 17, y visitas a Zacatecas, Guadalajara y Chihuahua tras el éxito de 2025.