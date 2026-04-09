Maldita Vecindad festeja 40 años de carrera

Fundada en 1985 por Roco Pachukote

Se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del país

La emblemática agrupación MALDITA VECINDAD, fundada en 1985 por Roco Pachukote, conmemora cuatro décadas de trayectoria con una serie de presentaciones que prometen ser históricas dentro del rock latinoamericano.

Hoy, 40 años después, la agrupación llega a la Arena Guadalajara el próximo 06 de noviembre y a la Arena CDMX el 30 de noviembre con una presentación que demostrará por qué son una de las bandas más representativas del rock latinoamericano.

A lo largo de todos este tiempo, MALDITA VECINDAD se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del país, dejando una huella imborrable en la música gracias a su estilo único y su poderosa identidad cultural. Su icónico álbum El circo marcó un antes y un después en la industria, alcanzando ventas históricas que superaron el millón de copias.

Hoy, la banda continúa vigente, preparando nueva música y reafirmando su lugar como referente del rock en español. Para celebrar este aniversario, presentan una producción sin precedentes: un espectáculo de gran formato que promete ser memorable, impactante y lleno de energía, diseñado para honrar su legado y conectar con nuevas generaciones.

Este aniversario no sólo representa una celebración musical, sino una experiencia única que reunirá lo mejor de su historia con una producción enorme, pensada para ofrecer uno de los shows más grandes de su carrera.

MALDITA VECINDAD invita a todos sus seguidores a ser parte de esta celebración histórica que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año en la escena musical.