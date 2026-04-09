El Mundial 2026: Terapia colectiva con geopolítica en llamas

Organizado por México, EE.UU. y Canadá

Un oasis emocional en vilo por las decisiones de líderes como Donald Trump

Por Arturo Arellano

El fútbol actúa como escape colectivo, canalizando tensiones políticas y sociales hacia la pasión compartida, según análisis sociológicos. En América Latina, une clases sociales en euforia temporal, distrae de crisis y fomenta cohesión. Para 2026, México impulsa «Mundial Social 2026» con canchas rehabilitadas y torneos inclusivos, promoviendo salud mental y disciplina como antídoto a desigualdades.

Es en este escenario, que los altos mandos de las sedes —Donald Trump (EE.UU.), Claudia Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá)— se reunieron en el sorteo del Mundial 2026, simbolizando unidad norteamericana bajo el fútbol, pues sus decisiones impactan directamente: Trump modula tensiones con Irán por seguridad, Sheinbaum refuerza guardias contra narcos, y Canadá coordina trinacionalmente contra drones, sabedores de que el evento une naciones, pero un error político podría fracturar el legado deportivo.

Conflictos Bélicos que Sacuden el Torneo

El principal riesgo es el conflicto EE.UU.-Irán. Tensiones incluyen T-MEC, migración y narcos en México, con alertas de protestas y gentrificación. Sin embargo, México, EE.UU. y Canadá garantizan seguridad trilateral, enfocados en drones y crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum asegura «todas las garantías» para el Mundial pese a violencia post-Mencho en Jalisco, minimizando riesgos terroristas de Medio Oriente y enfatizando «atención a causas y cero impunidad». México descarta impactos del CJNG en Guadalajara o Monterrey. En EE.UU., Trump cambia postura: bienvenida a Irán «por su seguridad», tras reunirse con Infantino, en contexto de alto el fuego reciente. Canadá participa en coordinación trilateral sin declaraciones específicas sobre conflictos.

Trump y el Choque con Irán

De acuerdo con diversos análisis psicológicos, Trump exhibe narcisismo y megalomanía, perfiles que impulsan decisiones agresivas como ultimátums a Irán («infierno» si no negocian) desde enero 2026, priorizando poder sobre empatía. Según teorías, su egocentrismo —mundo gira en torno a él— refleja trastorno narcisista, donde patriotismo se mide en fuerza militar, mostrando interés nacional vía «América primero», pero con sensibilidad baja a minorías. Sobre el Mundial, Trump es ambivalente, por un lado, invita a Irán con caveat de seguridad, priorizando evento sobre rencor bélico, pero en acciones podría estar demostrando lo contrario.

Sheinbaum: Liderazgo ante la Violencia Nacional

Por otro lado, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum proyecta liderazgo participativo y humanista, con empatía genuina, autodisciplina y visión integrista, rodeándose de expertos para la «atención a causas». Ha enfrentado la violencia narco desplegando a la Guardia Nacional, entregando capos a EE.UU. bajo presión Trump, sin alterar estrategia de «cero impunidad». Teóricamente, su control emocional —no reaccionar a provocaciones— gana batallas psicológicas y garantiza un Mundial sin riesgos, proyectando estabilidad pese al CJNG.

Deporte y Deber Patrio

Mientras tanto en Alemania ha estallado una controversia por la nueva Ley de Modernización del Servicio Militar, vigente desde enero de 2026, que obliga a los futbolistas hombres —y deportistas en general— a solicitar autorización castrense para ausentarse del país más de tres meses, afectando directamente a la Mannschaft rumbo al Mundial 2026. Esta medida, que busca fortalecer las fuerzas armadas ante tensiones geopolíticas, ha encendido el debate nacional al implicar a cracks como Musiala o Wirtz, quienes necesitarían permisos especiales para concentraciones prolongadas en Norteamérica, pese a aclaraciones oficiales de que serán «automáticos» por ahora.

Este dilema alemán se suma a un patrón global donde el servicio militar obligatorio choca con la élite futbolística, especialmente en edades pico (18-35 años). En Irán, todos los hombres jóvenes cumplen dos años en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —etiquetada «terrorista» por EE.UU.—, lo que impide a jugadores como Azmoun pisar sedes estadounidenses en la fase de grupos del Mundial, según explicó el embajador Abolfazl Pasandideh: «Algunos de nuestros futbolistas sirvieron allí, y Washington lo considera un obstáculo». En Rusia (18-30 años) y Ucrania (desde los 25), la guerra desde 2022 obliga retornos forzosos, como el de Diniyar Bilyaletdinov hace dos décadas, quien juró bandera pese a su carrera.

Corea del Sur ofrece exenciones excepcionales: Heung-Min Son cumplió servicio en 2020 —en su prime en Tottenham— optando por el equipo militar Gimcheon Sangmu FC, mientras oros en Olimpiadas o Juegos Asiáticos salvan del deber a héroes nacionales. En México, el Servicio Militar Nacional es anual y opcional en duración reducida (tres meses) para hombres de 18-40 años, sin impacto directo en la Selección, aunque SEDENA promueve modalidades flexibles.

Estos choques militar-fútbol resaltan cómo conflictos armados y leyes patrias complican el torneo: Irán negocia jugar solo en México, Alemania ajusta normas para su afición, y Rusia-Ucrania lidian con movilizaciones. El balón une, pero el uniforme divide en la plenitud deportiva.

Pueblos y barrios de CDMX contra el Mundial

En este marco, autoridades capitalinas deben atender pendientes antes de la justa deporitva, y es que, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, agrupados en el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac —como Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa y Magdalena Contreras—, amagan con intensas movilizaciones, boicots y amparos judiciales durante el Mundial de Fútbol 2026, en rechazo a la negativa de la Jefatura de Gobierno de Clara Brugada Molina, a ampliar el plazo de consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, que vence el 10 de abril.

Representantes de al menos 190 comunidades denuncian una consulta fraudulenta e incompleta: solo 6 a 12 pueblos fueron visitados formalmente, sin traducciones a náhuatl u otomí, entrega íntegra del documento de 500 páginas ni asambleas vinculantes, lo que viola la Constitución, la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios, y convenios ILO 169. El 8 de abril, cientos marcharon del Metro San Antonio Abad al Zócalo, con quema simbólica del PGD y gritos como «¡Clara, entiende, nuestros pueblos no se venden!» y «¡El Mundial no nos consulta!», advirtiendo bloqueos a estadios como el Azteca si no se repone el proceso antes del torneo.

Alejandro Velázquez, vocero del Frente y abogado acompañante de 70 pueblos, declaró con vehemencia: «Si se aprueba este PGD sin consulta real, afectará zonas de filtración de agua, bosques y equilibrio ecológico; exigimos ampliación inmediata o nuestras movilizaciones coincidirán con el Mundial, que no lavará el despojo». Velázquez, activo en demandas previas contra el PGOT (2023), acusa al gobierno de «invisibilizar» comunidades al clasificarlas como «grupos sociales» y priorizar «polos de desarrollo» inmobiliarios que aceleran gentrificación, desplazamientos y corrupción, ignorando problemáticas ancestrales como acceso a agua y tierras chinamperas. Organizaciones como la Coordinación de Pueblos Originarios de Xochimilco y la Asamblea Interuniversitaria respaldan la escalada, anunciando recursos legales y «boicot al Mundial del despojo». Esta tensión añade un frente social al torneo, recordando protestas por gentrificación en 2026.

Miguel Hidalgo sin Fan Fest

Mauricio Tabe, alcalde panista de Miguel Hidalgo, anunció que su demarcación no autorizará ningún Fan Fest ni eventos masivos vinculados al Mundial de Fútbol 2026, argumentando la falta absoluta de recursos y personal para garantizar seguridad, limpieza, protección civil y orden en vía pública. En conferencia de prensa, Tabe enfatizó: «No vamos a autorizar un solo evento que distraiga los recursos que nuestros vecinos nos encargan para cubrir sus necesidades en la fiesta del fútbol, porque no contamos con los recursos para poder garantizar la seguridad». Destacó que eventos extraordinarios como Fan Fests requieren «recursos extraordinarios», incluyendo más policías, bacheo y atención de emergencias, y desde noviembre 2025 solicitó 182 millones de pesos adicionales al Gobierno de la Ciudad de México —a cargo de Clara Brugada (Morena)—, sin respuesta satisfactoria.

Tabe aclaró que cualquier permiso debe gestionarse con autoridades centrales (GobCDMX o federales), quienes asumirían plena responsabilidad por riesgos operativos en zonas como Polanco o Reforma, evitando desviar fondos de colonias locales. «No se trata de entrar en un pleito, se trata de dejar claro cuáles son las capacidades, los recursos y la magnitud del problema que vamos a enfrentar; eso es estar preparados para el Mundial, reconocer el tamaño de la ola», agregó, proponiendo una mesa de trabajo urgente para coordinar. Acompañado por directores de Seguridad, Protección Civil y Servicios Urbanos, advirtió que Miguel Hidalgo prioriza servicios cotidianos sobre «fiestas deportivas» sin respaldo presupuestal, en un contexto donde la CDMX planea Fan Fests en espacios públicos para transmitir partidos. Esta postura genera tensiones políticas rumbo al torneo, cuestionando la logística capitalina.

Deporte como Catalizador Global

El fútbol trasciende: une en «Mundial Social» mexicano con robótica y murales, contrarrestando la exclusión. Ante Irán-EE.UU., podría mediar paz vía deporte, como algo histórico en conflictos., pero serán los líderes políticos de cada nación, quienes decidan si 2026 cataliza hermandad o amplifica divisiones. El balón rueda, pero la geopolítica acecha.

En este escenario, Los Mundiales de fútbol han servido históricamente como válvulas emocionales colectivas, uniendo sociedades en crisis mediante catarsis compartida y orgullo nacional.

Argentina 1978. Gloria en la Dictadura: La Copa del Mundo 1978 en Argentina, bajo la Junta Militar, distrajo a la población de las 30.000 desapariciones, elevando popularidad del régimen con la victoria 6-0 sobre Perú. Aunque usada como propaganda, generó euforia colectiva que enmascaró el terror, actuando como terapia efímera.

España 1982. Símbolo de Transición: En plena posdictadura franquista, con atentados terroristas (ETA, GRAPO), el torneo modernizó infraestructuras y proyectó democracia al mundo, pese a pobre desempeño deportivo. Unió a una sociedad en cambio político, fomentando identidad positiva.

Alemania 2006. Orgullo Post-Reunificación: Tras la división Este-Oeste (1990), el Mundial desató fervor patriótico sin culpa histórica, con banderas ondeando libremente y economía reanimada, curando heridas de la reunificación. Merkel lo usó para mostrar hospitalidad, impulsando autoestima nacional.

México ‘86

El Mundial de 1986 en México actuó como catarsis nacional tras el devastador terremoto de 1985, que dejó miles de muertos y la capital en ruinas, ofreciendo un respiro de euforia colectiva en medio de crisis económica e inflación.

México asumió la sede de emergencia tras la renuncia de Colombia en 1982, pese a devaluaciones, desempleo y tensiones sociales. Pero el sismo del 19 de septiembre de 1985 mató a 10 mil personas y paralizó el país. Afortunadamente los estadios clave (Azteca, Olímpico) resistieron, permitiendo el torneo meses después. La organización demostró resiliencia, con colaboración público-privada.

El torneo generó fiestas callejeras masivas: 100 mil almas en el Azteca celebraron la «Mano de Dios» de Maradona, uniendo a una sociedad herida. México llegó a cuartos de final (mejor actuación local), eliminando a Bulgaria e Irak, lo que provocó desfiles nacionales y alivio temporal de problemas cotidianos. Fue un «respiro de alegría», fortaleciendo identidad y proyección internacional.

Esta edición del Mundial simbolizó una enorme capacidad de renacer; y pese a la suspensión por «cachirules» post-evento, se crearon fenómenos culturales como «La Chiquitibum». Analistas lo ven como terapia colectiva, transformando adversidad en fiesta global y esperanza.

Llamado al Deporte por encima de la guerra

El Mundial FIFA 2026 emerge como un faro de esperanza en medio de tensiones geopolíticas, violencia interna y protestas sociales, replicando la catarsis histórica de ediciones como México 86 o Argentina 78.

Desde pueblos originarios en CDMX amenazando boicots por el PGD hasta Tabe negando Fan Fests por la inseguridad en la Alcaldía Miguel Hidalgo, pasando por conflictos EE.UU.-Irán y servicios militares que atan a futbolistas en Alemania e Irán, los retos son reales pero superables. Líderes como Trump y Sheinbaum, con perfiles opuestos, han garantizado estabilidad, evocando cómo el fútbol curó heridas colectivas en el pasado.

Esperamos que las autoridades de México, EE.UU. y Canadá prioricen diálogo con comunidades, recursos para seguridad y permisos flexibles para jugadores. Que dejen que el balón vuele libre, uniendo pueblos, alcaldías y naciones en una euforia compartida. El Mundial 2026 no es solo trofeo; es terapia global. ¡Que el fútbol venza las trincheras!