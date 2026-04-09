Se dispara la inflación durante marzo; precios crecieron 4.59% anual

Combustibles, frutas y verduras, al alza

. Hiló dos meses fuera del objetivo del Banxico y se ubicó en su nivel más alto desde octubre del 2024

Durante marzo, la inflación en México se disparó durante marzo pro los aumentos en combustibles y frutas y verduras, con lo que hiló dos meses fuera del objetivo del Banco de México (Banxico) y se ubicó en su nivel más alto desde octubre del 2024, de acuerdo con la información d el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 4.59% a tasa interanual, su mayor nivel desde octubre de 2024, de acuerdo con cifras divulgadas este jueves por el instituto nacional de estadística, INEGI

En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance mensual de 0.86%, con lo que en comparación anual los precios aumentaron, en promedio, 4.59% a nivel nacional.

De esta manera, la inflación siguió por segundo mes consecutivo fuera del rango objetivo del Banxico de 3% +/-1 punto porcentual, con lo cual analistas auguran cautela por parte del banco central, cuya próxima reunión será el 7 de mayo.

El mercado ya descontaba que la inflación se acelerara en marzo. El sondeo arrojó que se esperaba que los precios al consumidor incrementaran 4.63%, es decir, el dato divulgado hoy es ligeramente mejor a lo esperado.

El mes pasado, aún con el dato de inflación fuera del rango, el Banxico sorprendió al mercado y recortó su tasa de interés de 7.00 a 6.75%, en una decisión dividida y cuyas minutas se sabrán por la tarde de este jueves.

Servicios continúan presionando

Al interior del reporte del Inegi se observó que, por rubros, el que más continuó presionando a la inflación general fue el de servicios, dentro de la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, y la cual se ubicó en un nivel de 4.45 por ciento.

Dentro de esta, los servicios se encarecieron en 4.51%, mientras que los precios de las mercancías aumentaron en 4.38 por ciento.

Por otro lado, la inflación no subyacente se aceleró al pasar de 2.44 a 5.05% anual en marzo. Dentro de esta, los productos agropecuarios registraron un alza de precios de 8.77%, impulsado por el rubro de frutas y verduras, las cuales se encarecieron en 21.77% anual.

Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno incrementaron en 2.21% anual en marzo.

Jitomate dispara precio de frutas y verduras

Visto desde la incidencia mensual en la inflación, el jitomate fue el producto que tuvo más impacto en la cartera de las y los mexicanos en marzo, con un aumento mensual fuerte de dos dígitos.

Así, los productos con precio al alza que pegaron a la cartera fueron:

Jitomate 42.01%

Transporte aéreo 26.28%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.92%

Pollo 2.82%

Vivienda propia 0.33%

Papa y otros tubérculos 14.92%

Electricidad 2.17%

Tomate verde 16.46%

Limón 18.26%Pepino 42.71%

Tienen la mayor alza desde 1983

El precio del jitomate se disparó 42.01% en marzo, lo cual llevó a las frutas y verduras a registrar un aumento histórico, de acuerdo con datos disponibles en el Inegi.

La inflación de México fue 0.86% en marzo de manera mensual (la mayor para un mes similar desde 2022). El mayor impacto vino de las frutas y verduras. Éstas registraron un aumento (frente a febrero) de 10.75%, la mayor cifra desde 1983, es decir, en más de cuatro décadas. En ese año la variación fue de 11.33 por ciento.

En marzo de 2025, el rubro de frutas y verduras no solo no subió de precio, sino que registró una ligera baja de 0.06 por ciento, dan cuenta los datos del Inegi.

La variación mensual de la inflación respondió, en gran medida, al repunte en precios de frutas y verduras de 10.75% mensual, destacando el jitomate, papa, tomate verde y limón», señaló Banamex.

Inseguridad golpea al jitomate y otros productos

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, comentó que, actualmente, el sector agrícola está enfrentando diversos retos, tales como: 1) el combate contra la inseguridad, 2) la falta de apoyos gubernamentales, 3) huelgas y protestas y 4) una menor producción de jitomate tras la imposición de un arancel de 17% por parte de Estados Unidos a sus importaciones.

“Todo esto ha limitado la oferta de estos productos, lo que ha provocado aumentos considerables en sus precios”.