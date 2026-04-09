PISO 21 presenta “TRESCENDER”

Un álbum que celebra la evolución de su historia musical

La banda colombiana estrena su álbum con 8 poderosas colaboraciones junto a grandes voces de la música latina, reafirmando su esencia romántica y su capacidad de conectar con generaciones.

Con más de 19 años escribiendo su historia en la música latina y creando éxitos que permanecen en el tiempo, el grupo colombiano Piso 21 presenta “TRESCENDER”, un álbum que marca un nuevo capítulo en su trayectoria y simboliza la evolución natural de una banda que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Este nuevo trabajo discográfico llega en un momento significativo para el grupo, que, con una formación de tres integrantes, consolida una etapa de madurez artística y emocional. El nombre del álbum nace de la unión entre “trascendencia” y “tres”, un concepto que refleja permanencia, transformación y crecimiento, valores que han acompañado a Piso 21 a lo largo de más de una década de éxitos.

“TRESCENDER” es, ante todo, una declaración de identidad: un proyecto que reafirma el ADN musical del grupo a través de canciones honestas, melodías que conectan con las emociones y letras que acompañan historias de amor, nostalgia, esperanza y sueños cumplidos.

El álbum está compuesto por 12 canciones y reúne 8 colaboraciones poderosas con algunas de las voces más destacadas de la música latina, entre ellas Marc Anthony, Fonseca, Andrés Cepeda, Lasso, Beéle, Bacilos, Juan Duque y Yami Safdie, quienes aportan matices únicos a este viaje musical.

“Este álbum representa nuestra evolución, pero también la esencia que nos ha acompañado desde el inicio: hacer canciones que nazcan del corazón”,

comenta Piso 21.

Luego de presentar adelantos como “Te Elijo” y “Nunca Me Lo Esperé”, canciones que mostraron la nueva etapa sonora del grupo, el álbum llega acompañado de su focus track “Regalito”, una colaboración única junto al artista colombiano Juan Duque que mezcla frescura, romanticismo y la energía del pop latino actual.

Con “TRESCENDER”, Piso 21 reafirma que su historia sigue evolucionando y que su música continúa siendo un puente emocional con millones de personas. Más que un disco, este proyecto es una invitación a recordar que los sueños se construyen con el tiempo, que la música trasciende generaciones y que las historias que nacen desde el corazón siempre encuentran la manera de permanecer.