Egresada de UAEMéx recibe distinción por su labor ambiental y comunitaria

Premio Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 2026

Se busca visibilizar y dignificar la trayectoria de mujeres cuya labor ha sido fundamental en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en Edomex

Toluca, Méx.- Las acciones en favor del bienestar de las comunidades y la defensa del derecho a un medio ambiente sano que impulsa Diana Sarahi Villalva Cuero, egresada de la Licenciatura en Gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fueron reconocidas con el Premio Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 2026 en la categoría Medio Ambiente, Territorio y Bienestar Colectivo.

Este galardón es otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, con el objetivo de visibilizar y dignificar la labor de mujeres comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos.

Originaria de la localidad de San Cristóbal Tecolit, en el municipio de Zinacantepec, Villalva Cuero explicó que su interés por el cuidado del entorno surgió desde la infancia, influenciada por su entorno familiar.

“Mi iniciativa por cuidar el medio ambiente nace desde pequeña. Mi familia paterna se dedica a la agricultura, entonces siempre he estado involucrada en el campo”, relató.

Su formación en Gerontología le permitió ampliar esta visión al vincular el cuidado ambiental con la salud y el bienestar de las personas adultas mayores, especialmente en comunidades rurales. A partir de su convivencia con este sector, identificó problemáticas relacionadas con la alimentación y el uso de químicos en la producción agrícola.

“Platicando con ellos me decían que antes las cosechas eran más abundantes y la alimentación más sana. La salud era mucho mejor que ahora con el uso de químicos en los alimentos. Entonces me pregunté cómo podía desarrollar una idea para cambiar esa situación”, explicó.

De esta inquietud surgió, junto con su familia, la elaboración de fertilizantes agroecológicos, iniciativa que dio origen al proyecto “Quinta Los 3 Ases”. Este emprendimiento está enfocado en promover prácticas agroecológicas, economía circular y educación ambiental, con el objetivo de fortalecer a las comunidades mediante soluciones sostenibles.

El proyecto se consolidó gracias al respaldo de programas de emprendimiento de la UAEMéx, lo que permitió a Villalva Cuero posicionarse como promotora agroecológica e involucrar a distintos sectores de la población.

Sobre el reconocimiento recibido, la egresada destacó que, además de representar un logro personal, implicó un proceso de superación de inseguridades.

“Soy una persona muy introvertida, y cuando vi la convocatoria pensé: ‘¿qué tal si no quedo?’. Pero gracias al apoyo de personas que confiaron en mi trabajo, me animé a participar. Compartí mis documentos, fui postulada y lo obtuve”, comentó.

Finalmente, subrayó que este premio también representa una voz colectiva para muchas mujeres, especialmente aquellas que trabajan en el campo y que, desde sus comunidades, contribuyen al cuidado del entorno y de sus familias.

“Alcen la voz, sean resilientes, luchen por sus sueños y recuerden que el cuidado del medio ambiente es lo de hoy. Hagamos crecer esta comunidad ambientalista”, concluyó Diana Sarahi Villalva Cuero.