Verónica Vega Vidal, Orgullo deportivo de la UAEMéx

*Toluca, Méx. – 5 de abril de 2026.* Detrás de cada medalla hay una historia que pocas veces se cuenta completa. La de Verónica Vega Vidal no comenzó en una alberca universitaria ni en un podio, sino en su infancia, cuando la natación no era un sueño, sino una recomendación médica.

Hoy, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Verónica representa mucho más que a su institución: simboliza disciplina, resiliencia y la capacidad de convertir la adversidad en logro.

Su nombre comenzó a destacar en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025. En su primera participación, y con los nervios propios del debut, consiguió subir al podio en tres ocasiones: medalla de plata en los 800 metros estilo libre y dos bronces en los 400 y 200 metros libres. Resultados que no solo la colocan entre las mejores fondistas universitarias del país, sino que reflejan años de esfuerzo constante.

“Era mi primera participación y el nerviosismo estaba al máximo, pero también tenía la ilusión de representar a mi universidad de la mejor manera”, recordó la universitaria.

El camino hacia estos logros no ha sido sencillo. Antes de la competencia enfrentó una cirugía ocular que pudo haber afectado su rendimiento. Sin embargo, regresó al agua con determinación y logró lo que parecía improbable: subir al podio en tres pruebas. “Me hubiera gustado darle una medalla de oro a mi universidad, pero estoy muy feliz de poder aportar estos logros”, comentó con humildad.

Su historia con la natación comenzó a los seis años. “Tenía asma y un problema en el corazón, y el doctor me recomendó practicar natación”, explicó. Lo que inició como una medida para mejorar su salud pronto se convirtió en una pasión que marcaría su vida.

Especialista en pruebas de fondo, Verónica ha aprendido que el éxito no depende únicamente de la fuerza física, sino también de la estrategia y la concentración. “Me enfoco en mi ritmo, en las vueltas y en la técnica. También voy observando a mis competidoras para saber cuándo aumentar el ritmo”, detalló, mostrando la disciplina mental que exige este deporte.

Su desempeño más reciente en el Campeonato Nacional de Invierno de Natación 2025, donde se ubicó dentro del top 10 del país, confirma que su crecimiento deportivo continúa. “Fue una competencia muy buena, me dejó muy satisfecha con mis resultados”, afirmó.

Para Verónica, formar parte del representativo de la UAEMéx es un orgullo que trasciende lo deportivo. “Es uno de los sueños más grandes como estudiante atleta. Me siento muy orgullosa de portar los colores verde y oro”, expresó.

Consciente del impacto que puede tener su ejemplo, también asume su papel como inspiración para otros jóvenes. “Ser universitario representa una gran responsabilidad. Es una oportunidad para prepararnos y también motivar a otros a hacer deporte”, señaló.

Entre entrenamientos, clases y retos personales, Verónica Vega Vidal continúa construyendo una historia que va más allá de las medallas: una historia de perseverancia, identidad y superación.