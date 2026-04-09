Con el “plan B”, concluye un intento antidemocrático más de AMLO

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Decía mi sagrada abuela que lo que mal comienza, mal termina.

Y -afortunadamente para la vapuleadísima y muy endeble, asediada democracia mexicana- eso ha ocurrido con el ya largo y muy engorroso y frustrado intento de Andrés Manuel López Obrador -heredado a su sucesora Claudia Sheinbaum– de imponernos una reforma electoral que destruiría libertades y la Democracia en México.

Este ya largo e insistente intento inició el martes 15 de junio de 2021 luego de que dos semanas antes, en las intermedias del domingo 6 de junio de 2021 Morena, PT y Verde no alcanzaron obtener la mayoría de los diputados para realizar cambios constitucionales.

Ese martes 15 de junio de 2021, frustrado y muy molesto, AMLO anunció que presentaría una reforma electoral que buscaría -se sabría meses después-: eliminar el INE al pasar sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación como existía en los 70 del siglo pasado; disminuiría de 11 a 9 el número de consejeros los cuales surgirían del voto popular; lo mismo ocurriría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial y además disminuiría en 2 tercios el gasto electoral, “porque el costo de las elecciones en México era el más alto en el mundo”, y eliminaría a 64 senadores pluris y a 200 diputados pluris, al tiempo que igual eliminaría a los organismos y tribunales electorales estatales porque al final de cada proceso todo se concentraba en los organismos federales.

Entre 2021 y 2024, presentó y tramitó sus planes A, B y C sin lograr sus objetivos unos porque fueron votados en contra en el Senado o en la Cámara de Diputados o porque la Suprema Corte se los echó abajo.

El 5 de febrero de 2024, previo al fin de su mandato, anunció una veintena de reformas constitucionales en lass que incluía de nuevo una electoral.

Ésta se la heredó a su sucesora Claudia Sheinbaum, quien no logró tampoco que el Congreso la aprobara.

Ayer, luego de 17 largas horas de un debate ríspido y lleno de injurias y hasta cuestiones personales entre los diputados de Morena, PT y Verde, en alianza con MC, y los opositores PAN y PRI, poco después de las 3 de la madrugada se aprobaba el “plan B” de la presidenta Sheinbaum

De este plan se eliminó -por presiones de su aliado el PT- a su paso por el Senado, el tema de la revocación de mandato que había sido incluido por Sheinbaum, lo que le hubiera permitido hacer 3 meses de campaña dentro del proceso electoral de 2027.

Sin lo de la Revocación, el “plan B” sólo limitará el número de regidores en los ayuntamientos, pondrá tope al presupuesto que pueden ejercer los Congresos estatales y obligará a los altos funcionarios electorales a bajarse el sueldo y renunciar a prestaciones.

Deja intocado todo lo que quería afectar López Obrador, es decir: completas las prerrogativas a partidos políticos, completas las bancadas pluris en Senado y Diputados, igual el número de consejeros del INE y de magistrados en el Trife y vigentes las Oples estatales.

Así, el proceso intermedio de junio de 2027 correrá como estaba previsto para renovar 500 diputaciones federales -200 pluris y 300 de mayoría-; 18 gubernaturas, alcaldías en 30 estados y 31 nuevos Congresos locales, así como la segunda parte de los cargos del Poder Judicial pendientes.

El “plan B” muy disminuido de Sheinbaum fue aprobado luego de las 3 de la madrugada de ayer por 343 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.

Ahora falta que al menos 17 congresos estatales la ratifiquen.

Para repoisicionar socialmente al Ejército

Luego de años de un maltrato propiciado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó no responder a injurias y agresiones de grupos delincuenciales, vía organizaciones ciudadanas o de autodefensas, esta semana en Coahuila, estado en el que en 1913 surge el Ejército Constitucionalista, hoy Ejército Mexicano, se inauguró la exposición militar «La Gran Fuerza de México”, en el Centro de Convenciones de Torreón.

Una muestra que enaltece las tareas y responsabilidades de las Fuerzas Armadas y rescata su origen popular.

Esta exposición fue inaugurada por el gobernador priista Manolo Jiménez acompañado por el general Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar, y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

“La coordinación entre gobierno estatal y las fuerzas armadas no es una casualidad, sino parte esencial de nuestra historia, no hay que olvidar que aquí en Coahuila nace en 1913 el Ejército Constitucionalista”, afirmó el mandatario estatal.

Hoy, este trabajo coordinado, agregó, hacen de Coahuila el segundo estado más seguro del país y el más seguro del norte de México

El general Fernando Colchado agradeció al gobernador Jiménez por hacer posible esta exposición que dijo, representa una oportunidad para con capacidades operativas, equipo y tecnología avanzada, adiestramiento de personal y las misiones orientadas a garantizar la seguridad nacional, estrechar los lazos entre la sociedad y las fuerzas armadas mexicanas.

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