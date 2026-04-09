Alerta en Morena

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Son siete estados los que cambian gobernador en 2027, en los que Morena debe poner especial atención.

El golpeteo entre aspirantes y los jaloneos de los gobernadores y gobernadoras por poner a sus alfiles al frente de la candidatura, ponen en riesgo las posibilidades de triunfo.

Dichos mandatarios y mandatarias no atienden las indicaciones de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde que llama constantemente a la unidad.

Y es que la línea de entendimiento con la dirigente nacional del partido se encuentra resquebrajada, por el distanciamiento entre Alcalde y la mayoría de los mandatarios surgidos de Morena.

Con ese panorama es que los gobernantes se sienten emancipados y actúan sin control en favor de sus fichas.

Son parte de los gobernadores y gobernadoras peor calificados por la población, donde además se corre el riesgo de perder en las urnas.

El mes de junio del año próximo los electores acudirán a los centros de votación para sufragar por sus gobernadores en 17 estados del país, de los cuales 12 son gobernados por militantes de Morena y uno más por su aliado, el Partido Verde.

La disputa se da principalmente en aquellos que son gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional, donde los gobernadores, son fuertemente cuestionados por la torpeza con que actúan.

Conscientes de su mal gobierno, impulsan sin discreción alguna sus piezas para la sucesión.

Las dos Baja California se encuentran entre ese selecto grupo, donde sus gobernadores, una mujer y un hombre, pretenden que sus afines sean los candidatos, para cuidarles las espaldas. En el primero Julieta Ramírez, senadora e Ismael Burgueño, edil de Tijuana, son impulsados con descaro por Marina del Pilar Ávila. En la sur, Milena Quiroz es la pieza de Víctor Castro, bloqueando a los demás aspirantes.

Sinaloa advierte empecinado a Rubén Rocha Moya en impulsar a su amigo y protegido, el senador Enrique Inzunza, a costa de lo que sea.

En Campeche, Layda Sansores no cuidó su salida y ahora da saltos desesperados para que la candidata sea Elisa María Hernández, secretaria de Gobierno.

Otra mujer gobernadora, Lorena Cuéllar, se enfrenta a todo, con tal de lograr que el alcalde de la capital, Alfonso Sánchez sea el nominado.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, es uno de los más alebrestados, ya que quiere que la candidata sea la senadora Verónica Robles, su ex cuñada.

Los otros estados gobernados por Morena en los que intentará refrendar la victoria son Sonora, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y San Luis Potsí, donde gobierna su aliado del Verde, Ricardo Gallardo y ya decidió en ir con o sin Morena, apoyado a su esposa, Ruth González Silva.

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Con el voto en contra de senadores del PRI y PAN, Roberto Velasco fue aprobado por la mayoría senatorial como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, cargo al que arriba basado en su experiencia como encargado del despacho, cuantas veces el titular Juan Ramón de la Fuente, se ausentó por enfermedad.

ramonzurita44@hotmail.com

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ENTRETEXTO

El mes de junio del año próximo los electores acudirán a los centros de votación para sufragar por sus gobernadores en 17 estados del país, de los cuales 12 son gobernados por militantes de Morena y uno más por su aliado, el Partido Verde.

PATA

Roberto Velasco fue aprobado por la mayoría senatorial como nuevo canciller, cargo al que arriba basado en su experiencia como encargado del despacho, cuantas veces Juan Ramón de la Fuente se ausentó por enfermedad.