El actor Arturo Arellano anuncia Bosques en el ascenso de su carrera

Montaje del dramaturgo Wajdi Mouawad

Interpreta a dos personajes, bajo la dirección de Diego del Río y Cristian Magaloni

Por Arturo Arellano

Arturo Arellano continúa firme en su vocación actoral. Este 2026 marcará un nuevo ascenso en su carrera con la interpretación de dos personajes en el reestreno de Bosques, obra del reconocido dramaturgo líbano-canadiense Wajdi Mouawad. La puesta en escena se presentará en el Círculo Teatral de la Ciudad de México del 5 de mayo al 9 de junio, bajo la dirección de Diego del Río y Cristian Magaloni, y contará con la participación de figuras destacadas como Vaita Sosa.

“La obra está increíble, es un texto de Wajdi Mouawad. El año pasado hubo dos de sus obras en el mismo recinto, y nosotros somos la tercera”, comentó Arellano con entusiasmo en entrevista. “Vale la pena aventarse a ver una obra bajo la dirección de Diego y Cristian; son maestros exigentes, pero sensibles, con una visión muy clara de lo que quieren lograr”.

En esta temporada, el reto para el actor es mayor: interpreta a dos personajes completamente distintos. “En el primer acto hago a un anciano, mucho más sensible; juega mucho con la parte del abandono. Es un hombre que no ve a su nieta y tuvo poco contacto con su hija, que fallece. El encuentro con la nieta y la carga emocional que eso implica fue algo que me tocó profundamente”, explicó.

Respecto a su segundo papel, añadió: “En el segundo acto interpreto a Alejandro, un patriarca con toda la idealización de construir su propio mundo junto a su familia. Ahí se desencadenan muchas cosas. La energía es completamente diferente: más firme, más ruda, más decisiva. Se juega con dos energías muy distintas y eso me ha exigido muchísimo”.

Un proceso intenso de creación

El proceso creativo de Bosques ha sido tan demandante como enriquecedor. “Cuando llegó el texto, éramos un grupo de 19 personas. Diego y Cristian se subieron al proyecto y comenzamos con lectura y análisis durante mes y medio. Luego vino otro mes y medio de ensayos pesados, de cinco de la tarde a nueve o diez de la noche. Algunos días trabajábamos con Cristian, otros con Diego”, recordó Arellano.

El esfuerzo valió la pena. “En la primera temporada tuvimos 11 funciones agotadas y la gente se quedaba afuera con ganas de entrar. Ojalá nos suceda de nuevo. El público siempre sale conmovido, lleno de todo lo que vivió, y tuvimos una cercanía muy interesante con ellos. Eso me gustó mucho”, compartió.

Teatro que toca al público

El impacto emocional de la obra ha trascendido el escenario. “Al final de una función, una persona me agradeció porque mi personaje le dio ganas de hablar con su hija después de mucho tiempo. Esas cosas maravillosas que suceden, ojalá se repitan. La conexión humana que logra el teatro es lo que más me llena”, expresó con emoción.

“El primer acto me conecta con el abandono, con el querer volver a acercarte a alguien que amas. Todos hemos sentido eso. Y en el segundo acto, la parte de Alejandro me toca por ese impulso de construir el mundo perfecto, aunque olvidemos que la vida tiene altas y bajas. Como actor, también me pasa: idealizo el mundo, quiero que todo suceda, y cuando no pasa, me frustro. Pero justo ahí está el aprendizaje”.

Las funciones de Bosques se realizarán los martes, del 5 de mayo al 9 de junio de 2026, en el Círculo Teatral de la Ciudad de México. Los boletos ya están disponibles en taquilla.

“Esperamos volver a tocar a la gente, que sientan y conecten con seres que no imaginaban”, concluyó Arturo Arellano, con la mirada puesta en un nuevo capítulo de su carrera escénica.