Impulsa gobierno del Edomex reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas

Con propuestas del gremio

La administración de Delfina Gómez ve en este sector un aliado indispensable

SULTEPEC, Estado de México. – Contar con servicios de salud, seguridad social, apoyos funerarios, capacitación y profesionalización son iniciativas que se integran a la Reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos que impulsa el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Dichas iniciativas han surgido del diálogo y se trata de propuestas realizadas por integrantes del gremio, quienes han participado en diversos foros regionales, informó Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, al encabezar la Conmemoración del 214 aniversario de la primera edición de El Ilustrador Nacional en Sultepec y el Día del Periodista Mexiquense en Sultepec.

Asimismo, dio a conocer que, en próximos días, la Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez impulsará mesas de trabajo para avanzar en la construcción de la Reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, toda vez que el periodismo libre es necesario para la democracia que el Gobierno mexiquense defiende.

“Se trata de una iniciativa que nació de un diálogo profundo y directo con ustedes, escuchando sus propuestas para atender necesidades del gremio. En los foros realizados, ustedes manifestaron la necesidad de ir más allá de la seguridad física”

Detalló que, como primera acción, en los últimos meses el Gobierno del Estado de México ha gestionado el acceso a la seguridad social para periodistas, con 128 incorporaciones al IMSS-Bienestar y 17 más al programa IMSS Periodistas por Cuenta Propia.

Además, dijo que, para proteger la dignidad de quienes ejercen el periodismo, en el Gobierno del Estado de México se han dado pasos irreversibles, como la derogación del delito de ultraje en el Código Penal, que era utilizado para criminalizar la crítica y evitar silenciar la libertad de expresión; la cobertura de protección estatal incrementó de 15 a 135 personas beneficiarias y, en casi tres años de gobierno, las medidas de protección apoyaron a mil 646 personas.

En presencia de periodistas mexiquenses, Nayeli Gómez Castillo manifestó que actualmente millones de personas enfrentan el desafío de distinguir lo verdadero de lo falso, por lo que la sociedad “necesita una brújula, necesita al periodismo”, ya que la labor que desempeñan es esencial para la construcción de la democracia.

“Reiterarles que hoy cuentan con el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, un gobierno que ve en ustedes aliados indispensables para informar a las y los mexiquenses, porque cuando un ciudadano puede acceder a información, puede tomar decisiones, puede exigir justicia”, puntualizó.

Previamente, Nayeli Gómez Castillo, realizó la Guardia de Honor en la fachada de la casa de José María Cos, creador del Ilustrador Nacional, acompañada por José Alberto Mejía Santa Olalla, Presidente Municipal de Sultepec; Javier Cruz Jaramillo Diputado Local por el Distrito X Valle de Bravo y representante del Poder Legislativo; Víctor Hugo Ramírez Cruz, integrante de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca y representante del Poder Judicial estatal, así como el teniente de infantería Rodolfo Tovar García, representante de la 22 Zona Militar.