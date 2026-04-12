El verdadero «termómetro» es la percepción directa en las calles, afirma Horacio Jiménez

Espaldarazo al naucalpense David Parra

Naucalpan, Méx.- Las encuestas, efectivamente, son solo fotografías del momento, pero el verdadero «termómetro» es la percepción directa en la calle. El contacto cara a cara, revela el acercamiento, conocimiento y necesidades ciudadanas y eso es lo que verdaderamente vale y no en aquellos que quieren trascender de la noche a la mañana pagando las mismas.

Señaló lo anterior el politólogo Horacio Jiménez López, luego de reconocer que en este municipio hay muchos «políticos y líderes» que aparecen de la noche a la mañana, para aparentar en encuestas pagadas de un liderazgo inexistente.

Jiménez López, puntualizó que «quién lleva décadas atento a las demandas y necesidades de las familias naucalpenses es David Parra y eso lo saben propios y extraños»,

Al hablar de las encuestas, Jiménez Lopez aclaró qué «para aquellos que están interesados en aparecer en encuestas de opinión pública, lo que sí les debe de preocupar es que las familias naucalpenses los acepten y reconozcan. El pagar encuestas no los hacen ganadores, hay que recordarles que el verdadero liderazgo se gana ni se compra», reitero.

Finalmente, Horacio Jiménez destacó que “todos sabemos que la única y verdadera encuesta se dará el domingo 6 de junio del 2027 y no antes. Así es que los invito a reflexionar y analizar su sufragio ese preciso día”.