Se prevé que de 715 mil personas, sólo votarían 390 mil en Naucalpan

Proyección electoral para 2027

Naucalpan, Méx.- En cuestión de semanas, Morena y aliados (PAN, PRI y MC), tendrán que «aceitar motores» para convencer a poco más de 700 mil personas con derecho a voz y voto en este municipio, según cifras aproximadas del padrón electoral.

Se proyecta que para el próximo 2027, el padrón electoral, podría superar los 715,000 ciudadanos inscritos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Si se mantiene la tendencia histórica de Naucalpan para este tipo de comicios (entre el 50% y 55%), se esperaría que voten aproximadamente entre 350,000 y 390,000 personas.

Este proceso será clave para el municipio, ya que se renovará la alcaldía y las diputaciones locales. Según expertos en la materia, el proceso electoral del 2027, será uno de los más competidos en esa localidad.

Naucalpan es uno de los municipios con mayor peso electoral en el Estado de México, por lo que la movilización de votantes es prioritaria para todos los partidos políticos que participarán en la contienda electoral.

«En las elecciones del próximo año, ningún instituto político tiene garantizado el triunfo y podría ver sorpresas», coincidieron los expertos en la materia.