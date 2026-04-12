Fuerte impulso del alcalde Raciel Pérez al deporte en Tlalnepantla

Jornada «Nuestro Mundial Tlalnepantla 2026»

Tlalnepantla, Méx.- Esta localidad, encabezada por el alcalde Raciél Pérez Cruz, impulsa fuertemente el deporte en 2026 con la jornada «Nuestro Mundial Tlalnepantla 2026», presentando cinco torneos de fútbol gratuitos (incluyendo el torneo femenil «Mundialita») y la rehabilitación de espacios como el Deportivo Caracoles.

Estas acciones buscan fomentar la convivencia, la salud y la prevención de adicciones en diversas categorías.

Acciones Destacadas en Impulso Deportivo como lo es el Torneos de Fútbol «Nuestro Mundial 2026».

Se anunció una serie de torneos de futbol gratuitos para diversas categorías, incluyendo «Veteranos» y el torneo femenil «Mundialita», aprovechando la efervescencia de la copa mundial.

Se han rehabilitado espacios como el Deportivo Caracoles y el Deportivo Tlalnepantla, mejorando áreas deportivas para la convivencia sana.

Habrá eventos masivos y variados. El municipio ha organizado la 18ª Carrera Nacional por la Salud y la Clase Masiva de Yoga, fomentando un estilo de vida activo y la prevención de adicciones.