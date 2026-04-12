Destacan labor legislativa del diputado Gildardo Pérez

Valle de México.- La labor legislativa de Gildardo Pérez Gabino, diputado federal de Movimiento Ciudadano, ha destacado recientemente por su enfoque en la gestión de recursos hídricos, movilidad y transparencia municipal.Temas clave en su agenda legislativa están la Ley General de Aguas, donde criticó la falta de presupuesto para la captación pluvial y defendió la modernización del campo para evitar el uso de agua contaminada. Además iniciativas para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el fin de fortalecer los marcos normativos en la materia.