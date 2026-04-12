Alista Edomex estrategia de prevención y atención para víctimas de violencia feminicida

instalan Mesa de Trabajo

Habrá un despliegue territorial a fin de identificar de manera anticipada situaciones de riesgo en mujeres víctimas de violencia de género

Toluca, Estado de México.– Por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría General de Gobierno (SGG), en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México (SeMujeres) y la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), instaló una Mesa de Trabajo para articular y poner en marcha una estrategia inédita e interinstitucional para la prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas de violencia feminicida y feminicidio en la entidad.

Al encabezar la instalación, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, señaló que dicho esfuerzo colaborativo surgió como resultado de las Mesas de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien instruyó dar cumplimiento a las políticas contra la violencia de género promovidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, detalló que, a partir de la Mesa de Trabajo, se desarrollará un modelo integral basado en cinco ejes: identificación, atención, protección, procuración e impartición de justicia y recuperación del proyecto de vida.

Dicho esquema de actuación sin precedentes será ejecutado en colaboración con la FGJEM, el Poder Judicial mexiquense (PJEM), las Secretarías de Seguridad, de Salud y de Educación del EdoMéx, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), la Comisión de Búsqueda de Personas (COBUPEM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) y la Comisión de Derechos Humanos del EdoMéx (CODHEM).

Los 41 Centros LIBRE inaugurados, que el Gobierno de México ha aperturado en el Estado de México y las tres sedes de Ciudad Mujeres ubicadas en los municipios de La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca, fungirán como atención de primer contacto para reconocer violencias, promover el empoderamiento y fortalecer redes comunitarias.

La Estrategia incluirá la colaboración de los Juzgados LIBRE del PJEM y las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS) de la SeMujeres, donde se brinda atención psicológica, jurídica y de trabajo social para mujeres que viven situaciones de violencia en la entidad; así como Casas de transición, mecanismos de refugio y acompañamiento permanente en coordinación con los municipios mexiquenses.

A la Instalación de la Mesa de Trabajo también acudió Dilcya García Espinoza, Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM; Juan Sanz Almirón, Director General de Políticas Públicas Municipales de la SGG; Martha Paulina Jacinto Bravo, Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género de la SeMujeres; César Bulmario Díaz, Coordinador de Enlace en Materia penal del PJEM, y representantes de cada una de las dependencias participantes.