Opera Teléfono Rojo para atender incendios forestales

Línea 800 590 1700

Metepec, Estado de México.– Con el objetivo de atender de manera oportuna los incendios forestales y proteger los ecosistemas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), mantiene en operación permanente el Teléfono Rojo (800 590 1700), herramienta clave para la recepción de reportes ciudadanos.

Al recibir una llamada, personal especializado recopila información sobre el incidente, como ubicación, características del fuego y condiciones del entorno. De forma inmediata, se realiza la georreferenciación del punto y se establece comunicación con la torre de observación más cercana para confirmar y evaluar la magnitud del incendio.

Con base en esta valoración, se activa el protocolo de atención bajo el Sistema de Comando de Incidentes, que permite definir la estrategia operativa, el número de brigadas requeridas y la forma en que se llevará a cabo el combate, priorizando en todo momento la seguridad del personal.

Este esquema contempla una estructura organizada con responsables en operación, logística, planeación y seguridad, para mantener el control del incendio, delimitar su alcance y lograr su liquidación.

Actualmente, en el Estado de México se cuenta con 87 brigadas para el combate de incendios forestales; 26 pertenecen a Probosque y están integradas por 325 combatientes. El resto lo conforman elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), así como brigadas municipales, rurales y comunitarias.

De enero a la fecha, se han registrado 212 incendios forestales en la entidad, los cuales se han atendido mediante este esquema de coordinación interinstitucional a través del Comité Estatal de Manejo del Fuego, con ello se fortalece la capacidad de respuesta y se reducen riesgos para la población y los recursos naturales.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, refrenda su compromiso con la protección de los bosques mexiquenses e invita a la ciudadanía a reportar cualquier conato de incendio forestal al Teléfono Rojo 800 590 1700 o al 911.