Cae 8.4% el empleo, pese a inclusión de trabajadores de plataformas digitales

Descenso en el primer trimestre

El IMSS destacó que, al cierre de marzo, el salario base de cotización promedio alcanzó 663.5 pesos

La creación de empleo formal en México durante el primer trimestre de 2026 registró una disminución del 8.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al cierre de marzo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la incorporación de 207,604 puestos de trabajo en lo que va del año.

Esta cifra es menor a los 226,731 empleos generados en el primer trimestre de 2025 y se sitúa por debajo de los registros de años previos como 2023, cuando se alcanzaron 423,384 plazas, o 2017 con 377,694 empleos ante el IMSS.

Esta tendencia a la baja ocurre a pesar de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al régimen obligatorio. El comportamiento mensual de los puestos totales inició con una pérdida de 8,104 lugares en enero, seguida de una recuperación de 182,778 en febrero y un incremento de 32,930 en marzo. Específicamente, el segmento de plataformas digitales mostró bajas de 67,521 en enero, una recuperación de 24,896 en febrero y 8,376 en marzo.

Específicamente, el segmento de plataformas digitales mostró variaciones negativas consecutivas en el trimestre, con bajas de 67,521 en enero, 24,896 en febrero y 8,376 en marzo.

En el análisis por sectores, cuatro industrias presentaron tasas anuales negativas al corte de marzo:

El sector agropecuario registró un descenso de 3.9%

La industria de la transformación de 2.1%

La construcción de 0.7%

La actividad extractiva de 0.3%

A nivel geográfico, 15 estados de la República Mexicana se encuentran en situación de crecimiento anual negativo. Las mayores contracciones se ubican en:

Guerrero con 6.7%

Campeche con 5.1%

Coahuila con 2.8%

Tamaulipas con 2.4%

Sinaloa con 1.9%

Otros estados con retrocesos son San Luis Potosí, Yucatán, Puebla, Zacatecas, Chihuahua, Nayarit, Morelos, Veracruz, Chiapas y Aguascalientes.

En contraste, las entidades con mayor aumento anual fueron Estado de México con 5.5% e Hidalgo con 2.8 por ciento.

Retrocede el número de patrones

Al cierre de marzo se tienen inscritos ante el Instituto un millón 20 mil 270 empleadores, con una variación mensual negativa de mil 726 registros, lo que representa un descenso de 0.2 por ciento.

En su comparación anual, la incorporación de patrones registra una caída de 2.7 por ciento, lo que el organismo tripartito atribuyó a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.

Las cifras del IMSS destacan que, al cierre de marzo de 2026, se registraron un millón 337 mil 368 personas beneficiadas con la reforma de plataformas digitales, de las cuales 155 mil 520 superaron el umbral de ingreso neto mensual y están inscritos en dieciséis plataformas digitales registradas.

Lo anterior les permitió acceder a todos los seguros del IMSS: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales.

El IMSS destacó que, al cierre de marzo de 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados alcanzó 663.5 pesos, el más alto para un mes de marzo y el segundo más alto para cualquier mes desde que se tiene registro.

Se ha elevado el costo laboral

Al aumento al salario mínimo, la eliminación del outsourcing, la Ley de 40 horas, el aumento de las contribuciones a las Afores, “ocurridas los últimos siete años” han elevado el costo laboral en el país, y por ende afectan la creación de plazas formales.

“No necesariamente eso es malo per se”, aclaró Carlos Ramírez Fuentes, Socio director de Integralia Consultores, pero, agregó, “si no viene acompañado por un aumento también de la productividad, las empresas dejan de contratar personas porque les resulta muy caro la seguridad social y, por tanto, encuentran mecanismos alternativos para hacerlo”.

Otro factor de la escasa creación de empleos, dijo, son los “factores sectoriales de los aranceles” impuestos por el Presidente de Estados Unidos, Donal Trump, pero también “el cambio tecnológico que se está viviendo en muchas plantas productivas con la introducción de nuevas tecnologías”.