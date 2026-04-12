Erika Ender, debutará en Malinche, El Musical de Nacho Cano

Compositora y cantante con trayectoria mundial

Ha construido una carrera extraordinaria con más de 40 sencillos en los primeros lugares

Erika Ender, una de las figuras más influyentes y versátiles de la industria musical a nivel mundial, se suma a Malinche el musical que representa la celebración del encuentro de dos mundos México y España. Reconocida como compositora, artista, productora, comunicadora y filántropa, Erika ha construido una carrera extraordinaria con más de 40 sencillos en los primeros lugares en distintos géneros y territorios, incluyendo “Despacito”, una de las canciones más exitosas en la historia de la música global.

Su capacidad para cruzar fronteras culturales y musicales la ha consolidado como una creadora única, con una sensibilidad artística que conecta profundamente con audiencias de todo el mundo.

Un nuevo capítulo: “Erika Ender, El Musical”

En paralelo, se desarrolla “Erika Ender, El Musical”, un ambicioso proyecto original escrito y dirigido por Benjamín Cohen, basado en la vida y música de la propia Erika Ender, y coproducido por Magic Dreams e Irma Ortiz. Este proyecto nace con una clara visión internacional, impulsada por la propia Ender, consolidando su legado en el escenario teatral.

Una conexión natural con Malinche

La colaboración con Malinche surge de una sólida relación de amistad y afinidad creativa entre Erika Ender y Nacho Cano, con quien ha trabajado previamente, destacando su participación en la adaptación al inglés del musical Malinche.

Ambos comparten una visión artística que trasciende fronteras, así como un compromiso por impulsar el talento latino en escenarios internacionales. En este contexto, esta alianza representa un puente entre dos universos creativos que dialogan desde la música, la historia y la emoción.

Erika Ender debutará en Malinche interpretando el papel de la madre de Malinche, un personaje de gran carga emocional y profundidad, ideal para una intérprete de su nivel. Su participación no solo aporta fuerza escénica, sino también una dimensión artística que enriquece la narrativa del musical.

Para fortalecer este vínculo creativo, seis de los roles principales de “Erika Ender, El Musical”, viajarán de Panamá a México días antes de esta función especial para integrarse a un entrenamiento de alto rendimiento en canto, baile y actuación dentro del entorno de Malinche, consolidando una conexión artística profunda entre ambos países.

Como parte de esta colaboración, el talento de “Erika Ender, El Musical” se integra al escenario de Malinche en un momento escénico especial que incluye la interpretación de “Hijo de la Guerra”, original de Nacho Cano, así como la incorporación al final, de algunos de los temas más exitosos de Erika Ender, junto al elenco de Malinche. Repertorio, historia y emoción se unen en una experiencia única.

FUNCIÓN ESPECIAL Fecha: Viernes 24 de abril Horario: 20:00 horas Lugar: Frontón México Entradas disponibles en: www.malinchethemusical.com prensamexico@malinchethemusical.com