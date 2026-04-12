México, el país que se volvió templo del futbol

Como sede de dos Copas del Mundo

De 1970 y 1986 al desafío emocional y económico de 2026

Por Arturo Arellano

Pocos países viven el futbol con la intensidad simbólica de México. En la sociedad mexicana, el Mundial no es solo un torneo: es una ceremonia colectiva de identidad, memoria y esperanza, capaz de mover emociones nacionales y también actividad económica en turismo, servicios e infraestructura. Por eso, cuando México fue sede en 1970 y 1986, el país no solo organizó partidos; también exhibió, ante el mundo, sus tensiones internas, sus miedos y su capacidad de reinventarse.

El tercer Mundial mexicano, en 2026, llega con una diferencia esencial: el país ya no busca probar que sabe organizar, sino demostrar que puede hacerlo en un entorno de seguridad complejo y con un proyecto que deje beneficios duraderos. En términos económicos, se habla de una derrama importante y de millones de visitantes; en términos emocionales, el reto es mayor: sostener la ilusión sin prometer milagros deportivos.

1970: brillo y tensión

El Mundial de 1970 fue presentado como una fiesta moderna del fútbol, pero detrás del esplendor hubo una realidad política incómoda. La inauguración ocurrió bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, apenas dos años después de la represión de Tlatelolco de 1968, y el abucheo al presidente en el Estadio Azteca quedó como una postal de inconformidad social. Aquella Copa fue, al mismo tiempo, una celebración deportiva y un escenario donde el país expresó sus fracturas.

En lo futbolístico, México firmó su mejor actuación de la época hasta entonces. Avanzó a cuartos de final tras empatar con Bélgica en la fase de grupos, y cayó después 4-1 ante Italia en Toluca. La selección mostró orden, carácter y una primera gran conexión con su afición, aunque todavía lejos de competir con las potencias del torneo.

Brasil terminó coronándose campeón con una final memorable ante Italia, ganada 4-1 en el Azteca. Pelé abrió el camino con un gol de cabeza y luego participaron Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto en una de las finales más recordadas de la historia, definida por una mezcla de talento, ritmo y una jugada colectiva inmortal. Aquella Brasil fue una selección luminosa, casi irrepetible, y el trofeo de México 70 quedó asociado para siempre con la genialidad de Pelé.

1986: crisis y épica

Dieciséis años después, México volvió a recibir el Mundial en una atmósfera muy distinta. El país atravesaba una fuerte crisis económica y el malestar social se reflejaba en la desaprobación al presidente Miguel de la Madrid durante la inauguración en el Azteca. El Mundial de 1986 llegó además tras el terremoto de 1985, lo que convirtió la organización en una prueba de resistencia nacional más allá del deporte.

En la cancha, el torneo confirmó que el fútbol también puede ser una terapia colectiva. México avanzó invicto en fase de grupos y eliminó a Bulgaria en octavos antes de caer en cuartos ante Alemania Federal en penales, después de un 0-0 en Monterrey. Fue la segunda vez que el Tri alcanzó cuartos como anfitrión, consolidando su mejor resultado histórico en Copas del Mundo.

La final fue una batalla de nervios y jerarquía entre Argentina y Alemania Federal, resuelta 3-2 para los sudamericanos en el Azteca. Argentina se adelantó con Brown y Valdano, Alemania reaccionó con Rummenigge y Voller, y finalmente Jorge Burruchaga sentenció tras una asistencia de Maradona. Maradona fue la figura total del campeonato: líder, generador de juego y símbolo absoluto de una selección que convirtió la tensión en epopeya.

México en la cancha

Si se comparan los dos Mundiales, México repitió un patrón claro: como anfitrión, creció. En 1970 y 1986 llegó a cuartos de final, su techo histórico, y en ambos casos quedó muy cerca de romper la barrera de la élite mundial. Pero el contexto importa: en 1970 el equipo estaba en un proceso de consolidación; en 1986 ya competía con una mejor estructura y más confianza, aunque todavía sin la profundidad de plantel para sostener una semifinal.

La lectura psicológica es poderosa. Jugar en casa multiplica la energía, pero también la presión; la afición mexicana empuja, exige y juzga al mismo tiempo. En 1970 y 1986, el entorno ayudó al Tri a elevar su nivel, pero el peso simbólico de ser anfitrión también mostró la distancia entre el sueño colectivo y la realidad competitiva.

2026: esperanza y cautela

Rumbo a 2026, México comparte sede con Estados Unidos y Canadá, y el desafío es distinto: ya no se trata de organizar solo un Mundial, sino de integrarse a un evento multinacional con enormes exigencias de seguridad, movilidad y experiencia del aficionado. Las autoridades han anunciado un despliegue masivo de seguridad, reflejo de una preocupación real por el contexto interno. Al mismo tiempo, el torneo se perfila como una oportunidad para turismo, infraestructura y consumo, con estimaciones económicas relevantes para el país.

En lo deportivo, la expectativa debe ser prudente. La posible base de la selección para 2026 incluye nombres como Luis Malagón, César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Alexis Vega, entre otros, de acuerdo con proyecciones periodísticas recientes. Es una generación con más jugadores en ligas competitivas y con mejor preparación táctica que varias selecciones previas, pero aún con dudas sobre contundencia, liderazgo y manejo de partidos decisivos.

Comparativa del Tri en los años

En el corazón del fútbol mexicano palpita una comparación que despierta recuerdos agridulces: las selecciones de 1970 y 1986, heroicas en su tiempo pero marcadas por límites inevitables, frente a esta generación 2026 que llega con talento prometedor, pero cargando dudas que pesan como mochilas llenas de eliminatorias fallidas. Aquel México de 1970 fue un equipo en plena consolidación, con orden táctico y un entusiasmo contagioso que lo impulsó a cuartos de final por primera vez como anfitrión, superando expectativas en medio de tensiones nacionales, aunque aún lejos de la élite por su falta de profundidad y experiencia internacional. En 1986, el Tri alcanzó su madurez como nunca: invicto hasta los cuartos, con una fortaleza emocional admirable que lo vio eliminar a Bulgaria y plantarle cara a Alemania Federal en penales, consolidándose como la mejor versión histórica del anfitrión.

Sin embargo, este 2026 presenta un panorama más gris, un equipo en construcción con figuras como Edson Álvarez en el mediocampo, Santiago Giménez como cazagoles y César Montes en defensa, pero aún falto de la contundencia y el liderazgo que definen a los grandes. Más jugadores en ligas competitivas suenan bien en el papel, pero las dudas persisten: ¿manejarán la presión de la localía sin quebrarse? ¿Convertirán su táctica moderna en resultados concretos, o repetirán los fantasmas de octavos que han perseguido al Tri por décadas?

La realidad duele, pero es clara: donde 1970 y 1986 se alimentaron de la euforia colectiva para elevarse, esta generación enfrenta un contexto más exigente, con una presión mediática brutal y un historial de decepciones que no perdona errores. Su techo podría repetirse en cuartos como máximo, atado a la solidez defensiva y la eficacia ofensiva que tanto han costado; México 2026 tiene potencial, pero sin un salto psicológico radical, el quinto partido seguirá siendo un sueño esquivo en el Azteca.

Menos relato patriótico y más solidez

Si el parámetro es histórico, México suele crecer ante su público; si el parámetro es competitivo, el salto a cuartos o más seguirá siendo muy exigente. La probabilidad de un desempeño destacado dependerá menos del relato patriótico y más de la solidez defensiva, la eficacia ofensiva y la capacidad de soportar partidos cerrados, algo que el Tri aún ha sufrido en eliminatorias recientes y procesos mundialistas.

México llega a 2026 con una mochila única: dos Mundiales que fueron espejo político de su tiempo, dos campañas dignas como anfitrión y una memoria emocional que convierte cada partido en una conversación nacional. En 1970 y 1986, el futbol ayudó a narrar un país en tensión; en 2026, puede volver a hacerlo, pero ahora con una sociedad más conectada, más crítica y más exigente. El reto no será solo recibir al mundo: será demostrar que el futbol sigue siendo, para México, una forma de historia viva.

El camino del Tri en 2026

México inicia su camino en el Mundial 2026 con tres duelos clave en la fase de grupos del Grupo A, todos en territorio nacional, lo que añade una presión emocional y una ventaja logística única para el anfitrión. El calendario, ya oficializado por FIFA, marca el regreso del Azteca como epicentro histórico.

Jueves 11 de junio, Estadio Banorte (Azteca) (Ciudad de México), 13:00 horas locales: México vs. Sudáfrica

El partido inaugural en el Coloso de Santa Úrsula, primer estadio en albergar tres ceremonias de apertura (1970, 1986 y 2026). Análisis: Sudáfrica, un rival accesible pero físico, representa una oportunidad para arrancar con victoria y contagiar euforia nacional; el Tri debe imponer posesión temprana para evitar sorpresas. Expectativas: Alta probabilidad de triunfo (cerca del 70% según proyecciones), clave para liderar el grupo y calmar nervios.

Jueves 18 de junio, Estadio Akron (Guadalajara), 19:00 horas locales: México vs. Corea del Sur

Segundo compromiso en la Perla Tapatía, repitiendo un clásico moderno (México ganó los dos previos en 1998 y 2018). Análisis: Los asiáticos son ordenados y contragolpeadores; aquí el Tri necesitará velocidad en bandas y efectividad para sellar el boleto a octavos. Expectativas: Partido definitorio, con favoritismo mexicano (alrededor del 55%), pero con riesgo si no se concreta temprano.

Miércoles 24 de junio, Estadio Banorte (Azteca) (Ciudad de México), 19:00 horas locales: Chequia vs. México

Cierre de grupos en casa, potencialmente decisivo si los resultados previos son mixtos. Análisis: Chequia (o el rival europeo equivalente) trae jerarquía técnica; México deberá apelar a su localía para sumar y clasificar como líder o segundo. Expectativas: Alrededor del 48% de chances de liderato general según supercomputadoras, pero con el fantasma de empates que han lastrado al Tri.

Estas sedes (Banorte, Akron y posibles fases eliminatorias en BBVA de Monterrey) prometen un ambiente volcánico, pero el análisis colectivo advierte: el grupo es «accesible» en papel, con un 51% de probabilidades de octavos y solo 23% de cuartos ante potencias como Inglaterra. La localía puede repetir la magia de 1970 y 1986, pero exige madurez psicológica para no tropezar en casa. ¡El Tri al altar o al abismo!