GRUPO NICHE: Realidad-Es, una canción que mira la vida sin filtros

Recorre el mundo con su Niche Disco Tour 2026

Se prepara para un concierto histórico en el Hollywood Bowl junto a Nathy Peluso.

La legendaria agrupación colombiana Grupo Niche presenta “Realidad-Es”, su nuevo lanzamiento musical: una canción que se atreve a mirar la vida tal como es, sin maquillajes ni discursos vacíos. Con una letra reflexiva y provocadora, el tema propone una mirada crítica sobre las verdades que muchas veces damos por sentadas y sobre las realidades que la sociedad construye alrededor de la fe, la amistad y la competencia como forma de vida.

El título del sencillo juega con la palabra “realidades”, invitando al oyente a cuestionar aquello que vemos y creemos necesitar. A través de versos directos y profundamente humanos, “Realidad-Es” explora la contradicción de un mundo donde conviven la solidaridad y el ego, la fe auténtica y su explotación, la riqueza material y la pobreza espiritual.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en Siloé, uno de los barrios más emblemáticos de Cali, ciudad cuna de la salsa colombiana. Con una puesta en escena inspirada en las verbenas populares y la participación de actores naturales de la montaña, el video retrata la vida cotidiana desde una estética cruda, colectiva y resiliente, reflejando el espíritu de comunidad que caracteriza al barrio.

En lo musical, “Realidad-Es” mantiene intacto el inconfundible sonido Niche, creado por el maestro Jairo Varela, quien lo desarrolló desde la fundación de la agrupación hasta su partida. Hoy, bajo la dirección musical de José Aguirre, ese legado se preserva y evoluciona con una mirada contemporánea que mantiene su esencia. Inspirado en recursos de otros géneros musicales, el tema logra una sonoridad moderna que conserva los fundamentos de la salsa y reafirma, desde una mirada vanguardista, el inconfundible sonido Niche.

La canción cuenta con la producción musical y los arreglos de Aguirre y fue grabada entre reconocidos estudios de Miami, incluyendo Criteria Recording Studios, con mezcla a cargo de Carlos Álvarez y Juan José Aguirre y masterización de Mike Fuller en Fuller Sound.

“Realidad-Es” marca el segundo lanzamiento de 2026 para Grupo Niche, tras la reciente publicación de “Barranquilla Está De Moda”, un tema dedicado a la energía cultural de Barranquilla y su espíritu festivo. Ambas canciones llegan en medio de un año especialmente activo para la agrupación, que actualmente recorre no sólo América Latina y Estados Unidos, sino también Europa y Australia (Oceanía) como parte de su Niche Disco Tour 2026, llevando su repertorio a escenarios alrededor del mundo.

Estas plazas internacionales, especialmente Australia donde la agrupación se presentará por tercera vez, representan hitos clave en su proyección global, reafirmando el alcance y la vigencia de su música a nivel internacional.

Además, el grupo ha sido nominado a los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 en la categoría de Mejor Canción Tropical, junto a Carlos Vives, por su colaboración en “La Tierra del Olvido (Versión Salsa)”.

En paralelo, la agrupación continúa sumando hitos a su trayectoria. Recientemente se anunció que Grupo Niche co-encabezará un concierto histórico junto a Nathy Peluso el próximo 15 de julio en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde la artista argentina interpretará su repertorio acompañada por la orquesta completa del grupo antes de dar paso a un set principal de la legendaria agrupación salsera.

La presentación abrirá la serie Jazz Plus de la temporada 2026 del recinto y reunirá sobre uno de los escenarios más prestigiosos del mundo a dos generaciones y visiones distintas de la música latina, en un encuentro que celebra la vigencia y la evolución del género.