Encienden alarmas en México las muertes por sueroterapias patito

El riesgo de tratamientos milagrosos

El auge de sueros vitaminados crece entre promesas de bienestar, pese a las advertencias de daños a la salud

Se popularizan en México cada vez más los procedimientos milagrosos, como los sueros vitaminados, administrados en cientos de clínicas que operan con riesgos para la salud.

El último caso de negligencia médica en Hermosillo, Sonora, por parte de la clínica del médico Jesús Maximiano, que causó la muerte de 8 personas, pone el foco ahora en estas soluciones, que se venden sin supervisión y con una escasa cultura de prevención.

Este consultorio de sueroterapia ofrecía un cóctel de vitaminas que se aplicaba de un pinchazo y prometía hidratación, energía, reforzamientos el sistema inmune y una salida rápida del agotamiento o la resaca. “Nuestros sueros e inyecciones de vitaminas te proporcionarán vitalidad, revitalización y frescura”, rezaban sus promociones.

Goteo de bienestar

Wellnes Drips, que se traduce como goteo de bienestar, es el nombre de una clínica de sueros en la Ciudad de México, que ofrece “el combustible necesario para explotar al máximo el potencial”. Mad Espinosa, de 45 años, abrió esta cadena con sucursales en tres ciudades. Tiene clientes mayores de edad, a quienes suministra tratamientos personalizados con soluciones que contienen complejo B, vitamina C, magnesio, zinc, entre otros. Espinosa reconoce el escepticismo que existe hacia la terapia que vende, mientras defiende su efectividad.

“Se volvió una moda, pero esto tiene que hacerse con evaluación médica, historial clínico y control de signos vitales. El problema son las clínicas clandestinas, no la terapia”, asegura. Los costos van de 1,500 a 3,900 pesos por aplicación cada seis a ocho semanas por un periodo de no más de ocho meses.

Montserrat Oliver, periodista y conductora mexicana, prpmociona el negocio de Wellnes Drips, pues son precisamente las celebridades quienes han puesto de moda el tratamiento con sueros. Lo usan Madonna, Cara Delevingne o Rihanna para recuperarse de una noche de tomar alcohol o para rendir en jornadas de trabajo muy exigentes.

En Estados Unidos ya es habitual encontrar unidades móviles antirresaca a la puerta de conciertos y festivales donde se consumen grandes cantidades de alcohol. Los famosos vitamin drips, ideados en la década de los 80 por el doctor Myers bajo el nombre de IVT (intravenous therapy), no están considerados como prácticas seguras por las autoridades sanitarias de ese país. En México se venden en Amazon, Mercado Libre y redes sociales. Llegan a domicilio y los consumidores lo administran sin supervisión médica.

Venta ilegal de soluciones

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido alertas ante el riesgo nacional que suponen los sueros intravenosos fraudulentos. Desde minerales y antioxidantes hasta vitaminas y nutrientes, la dependencia ha identificado venta ilegal de soluciones que no cumplen con los criterios de seguridad, calidad y eficacia para su distribución en el país.

Adolfo Martínez, del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la Facultad de Medicina de la UNAM señala que el caso de Hermosillo evidencia las fallas en la supervisión sanitaria. “Este caso es un ejemplo de cómo todavía existen vacíos regulatorios y de lo que ocurre cuando no hay suficiente capacidad para supervisar al sector privado”, señala.

La Cofepris, en su opinión, enfrenta “limitaciones tanto de recursos humanos como técnicos” para supervisar la gran cantidad de establecimientos que ofrecen procedimientos médicos.

Además del riesgo sanitario, estas terapias carecen de evidencia científica sólida que respalde su efectividad. “Es importante que la gente entienda que no les va a hacer nada”, dijo el secretario de Salud, David Kershenobich, al hablar del caso de Hermosillo.

Adolfo Martínez considera necesario que las autoridades mejoren los mecanismos de supervisión. “La administración intravenosa de vitaminas se ha puesto de moda, pero si no se realiza en condiciones higiénicas adecuadas puede provocar infecciones graves”, advierte. En las víctimas de Hermosillo los resultados de laboratorio y el análisis de los cuadros clínicos arrojaron una posible contaminación por una bacteria y un avance muy rápido de síntomas. La mayoría de pacientes murió en cuestión de horas; otros en un par de días. Tanto el médico como la clínica vinculados a los 8 fallecimientos contaban con licencia y autorización oficial.

En el país operan unos 300 establecimientos

En el país hay más de 300 establecimientos y consultorios donde se aplican sueros vitaminados con la promesa de curar la cruda, reducir el estrés y ansiedad, potenciar la energía, aumentar las defensas, fortalecer el sistema inmunológico, evitar el envejecimiento, desintoxicar el hígado, terminar con cólicos menstruales y hasta mejorar el rendimiento sexual.

En la Ciudad de México hay al menos 49 lugares donde el suero se administra vía intravenosa, aun cuando no es recomendado por expertos. En Jalisco hay 35; en Baja California, 28; Estado de México, 26; en Quintana Roo, 22; en Querétaro, 21, y en Nuevo León y Puebla se localizan 16, respectivamente.

En un recuento realizado por este medio, se encontró que médicos generales, especialistas en obesidad, enfermeras, nutriólogos o personal de spas y estéticas ofertan este servicio en plataformas de consulta, Instagram, TikTok y Facebook Marketplace. Aseguran que aplicar líquidos directamente al torrente sanguíneo es la solución a distintos malestares.

Médicos señalan que estas sustancias podrían contener bacterias, hongos, contaminantes; o en su caso, si se aplican en condiciones insalubres, con mínima higiene o clínicas clandestinas, podrían provocar hasta la muerte, tal como se registró en Hermosillo, Sonora, donde ocho personas han perdido la vida. Además, advierten que difícilmente se puede prohibir o regular este servicio.

Esta práctica persiste en las 32 entidades, especialmente en el centro y norte del país. En publicaciones que promocionan la «sueroterapia multivitamínica» se observa que se colocan de manera casera para reducir los malestares y deshidratación que el alcohol provoca. Otros más prometen reducir la inflamación, mejorar la energía, desintoxicar o perder peso.