Amplia agenda literaria en la UAEMéx en el marco de “Abril, Mes de la Lectura”

Anaclara Muro Chávez reflexiona en la Autónoma mexiquense sobre la escritura desde el cuerpo

Toluca, Méx.- En el marco de las actividades del Programa “Abril, Mes de la Lectura”, la escritora, editora y poeta mexicana Anaclara Muro Chávez impartió la conferencia magistral “Literatura contemporánea, escribir desde el cuerpo”, en la Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Durante el acto, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado subrayó que la literatura escrita por mujeres ha significado una revolución colectiva, en la que la crítica constante y la reflexión han permitido la emergencia de nuevas voces como la de Muro Chávez. Destacó que su obra confronta visiones conservadoras y patriarcales al abordar abiertamente el cuerpo femenino, resignificándolo como un territorio de libertad y expresión.

Acompañada por el secretario ejecutivo del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, Sérpico Vladimir Francisco José Contla Ortega; el presidente de El Colegio Mexiquense, Raymundo César Martínez García, y la secretaria de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado, la rectora afirmó que la presencia de la autora en la institución refrenda el compromiso universitario con el fomento a la lectura y la cultura.

Asimismo, señaló que, como parte de “Abril, Mes de la Lectura”, se desarrollarán más de 400 actividades en 52 espacios académicos, lo que representa uno de los ejercicios culturales más ambiciosos en la historia de la universidad, con el objetivo de acercar el arte y la literatura a la comunidad auriverde.

“Recobrar la misión de retribución social implica retomar nuestro rol como espacio de discusión de ideas y de difusión del arte y la cultura, pues sólo a través de la universidad pública la sociedad encuentra recintos para construir una identidad común y derribar estereotipos anquilosados”, puntualizó.

En este contexto, invitó a la comunidad universitaria a fortalecer una institución transformadora, donde la lectura y la literatura se consoliden como herramientas para promover la justicia y la equidad.

Por su parte, la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, destacó que la obra de Anaclara Muro Chávez ha contribuido a visibilizar el cuerpo de las mujeres en un contexto donde históricamente ha sido silenciado. Añadió que su poesía se configura como una voz colectiva que representa a quienes han sido excluidas del sistema literario, convirtiendo la escritura en un acto de resistencia contemporánea.

Durante su conferencia, Muro Chávez explicó que la literatura y la poesía son espacios abiertos, sin reglas rígidas, que permiten explorar el lenguaje y adaptarse a las inquietudes de cada época. En ese sentido, subrayó la importancia de abordar temas relacionados con el cuerpo como parte de las discusiones actuales.

La autora también hizo referencia a diversas voces que han explorado estas temáticas, como Sara Uribe, quien enfatiza la necesidad de nombrar; Sergio Loo, que reflexiona sobre la conciencia corporal; Nadia López García, quien recupera las comunidades rurales y las lenguas originarias; y Orlando Mondragón, que aporta una mirada desde la medicina para comprender la enfermedad y el cuerpo.

Finalmente, Anaclara Muro Chávez destacó que hablar del cuerpo femenino sigue siendo un desafío, por lo que la literatura se ha convertido en un espacio fundamental para abordar la identidad, la sexualidad y la autonomía desde una perspectiva libre de tabúes.