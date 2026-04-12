Se eleva el precio de la vivienda en México

Aumento de 3.9%

El avance en marzo es un reflejo de la ‘tendencia general al alza’ en el mercado inmobiliario del país

El precio de la vivienda en México tuvo un incremento de 3.9% en marzo, de acuerdo con un informe difundido por la institución financiera Banorte y su Indicador de Precios de Vivienda (Inbaprevi).

El avance de marzo, comparado con el tercer mes de 2025, es un reflejo de la “tendencia general al alza” en el mercado inmobiliario del país, de acuerdo con el reporte. El costo promedio a nivel país alcanzó los 31,631 pesos (unos 1,816 dólares) por metro cuadrado en marzo, indicó.

La medición, construida mediante técnicas de recopilación automatizada de datos o web scraping, permite seguir el comportamiento mensual y anual del precio de vivienda en el país, así como analizar diferencias entre entidades federativas y tipos de propiedades. Entre los 15 estados del país analizados, persisten amplias diferencias regionales.

CDMX mantiene la mayor alza en precios de vivienda

El reporte destaca que la Ciudad de México registró el precio más alto del territorio, lo que significó un alza interanual de 2.6%, mientras que en Tamaulipas, pese a ser la entidad más asequible, mostró un notable incremento anual de 9.8 %.

Por su parte, Guanajuato tuvo el mayor crecimiento mensual con el 0.7%; mientras que Jalisco fue la entidad con la caída más pronunciada en el mes (-1.2%).

El análisis expone también la composición del mercado: a nivel nacional, los departamentos representan un 46.7% de la oferta y las casas el 53.3%. En tanto, la vivienda nueva concentra el 49.3% de las propiedades disponibles.

El Inbaprevi combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad, lo que permite generar estimaciones actualizadas del valor de la vivienda con base en miles de registros mensuales recopilados en portales inmobiliarios.

El indicador ofrece datos a nivel nacional, estatal y, en algunas zonas metropolitanas, incluso por colonia.

El Mundial 2026 dispara 155% el alquiler

El Mundial 2026 disparó el alquiler y arrendamiento de vivienda y departamentos en México, informó Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“Sí hemos visto reflejado un alto movimiento en el alquiler y arrendamiento para cubrir la alta demanda de la Copa Mundial de Futbol, que se está centralizado en la Ciudad de México y ha habido un incremento de 155 por ciento”, dijo la dirigente empresarial en su primer mensaje al frente del organismo.

La directiva agregó que los viajeros y los aficionados ya están previendo dónde hospedarse durante el Mundial, lo que se refleja en la alta demanda de alquiler y arrendamiento de inmuebles en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Ese incremento que se ve reflejado en las cifras es derivado del evento deportivo más importante organizado por la FIFA y es nivel nacional la efervescencia”, consideró.

Hay una alta demanda de la afición por el futbol en México, por lo que ser sede nos llena de emoción y a la industria inmobiliaria le está yendo bien al arranque de 2026, expresó.

“Pero no basta con crecer, si no que hay un gran reto del sector inmobiliario económico y confianza de las familias, los inversionistas y las decisiones patrimoniales tomadas con reglas justas, información y profesionales preparados”, consideró.

La empresaria mencionó que no se puede transformar a un país sin antes cambiar a las personas que lo construyen, por lo que la industria inmobiliaria ha profesionalizado más 45 mil personas anualmente.

“La profesionalización en México es una realidad y no ocurrió por casualidad en un sector económico que creció de forma desigual en los últimos años, señaló la líder de las empresas inmobiliarias”, dijo.

Viene nueva ley de vivienda en CDMX

Por otra parte, la Ciudad de México se prepara para una nueva regulación del mercado de alquiler, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que en los próximos días enviará al Congreso local la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, cuyo objetivo consiste en evitar que los incrementos en el arrendamiento superen la inflación anual y establecer un marco regulatorio para la renta habitacional en la capital.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia para contener el alza de precios de la vivienda, la cual ha cobrado relevancia desde el año pasado, cuando se hizo énfasis en la necesidad de regular el sector y se determinó que el aumento del alquiler no puede exceder la inflación, en un contexto de presión creciente sobre los costos de arrendamiento en distintas zonas de la ciudad.