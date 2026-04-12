¿Va Sheinbaum, junto a Petro, Lula y Sánchez, contra Trump?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Todos estos aliados de la mandataria mexicana, llamados “progresistas”, han tenido y tienen hasta hoy abiertas confrontaciones con Donald Trump.

Ella ha logrado, sin embargo, el mejor de los tratos del presidente estadounidense. No ha sido fácil, para ello Sheinbaum, al margen de su retórica soberanista, ha tenido que ceder a todo lo que le ha marcado el presidente Trump.

La mandataria mexicana ha alineado su gobierno a los dictados del norteamericano:

Paró totalmente el flujo migratorio hacia territorio estadounidense, al grado de que Trump se ufana ante su Congreso y a sus seguidores internos que ya no llega ni un migrante más de los muchos miles que hasta hace menos de año y medio asediaban su frontera sur a través de caravanas que cruzaban libremente todo México desde Centroamérica.

se ufana ante su Congreso y a sus seguidores internos que ya no llega ni un migrante más de los muchos miles que hasta hace menos de año y medio asediaban su frontera sur a través de caravanas que cruzaban libremente todo México desde Centroamérica. Igual, indica que la administración de la presidenta Sheinbaum , bajo las presiones de Trump, ha modificado radicalmente su política y programas de seguridad y el combate a cárteles y destruido miles de laboratorios de producción de fentanilo, aunque, dice, debe hacer más porque desde su perspectiva los narcos siguen dictando línea al gobierno de México.

, bajo las presiones de ha modificado radicalmente su política y programas de seguridad y el combate a cárteles y destruido miles de laboratorios de producción de fentanilo, aunque, dice, debe hacer más porque desde su perspectiva los narcos siguen dictando línea al gobierno de México. En este contexto, el presidente Trump ha entrado en una renegociación del T-MECbajo la idea de que hay que darle fin a este tratado para ir a acuerdos comerciales directos con México y Canadá lo que sería altamente riesgoso para nuestro país.

En medio de todo esto y mucho más -reclamos por el agua, por extorsiones a productores y exportadores de aguacate, por lo del gusano barrenador, etc- el mandatario norteamericano va y viene con su idea de que tropas de Estados Unidos deben participar en el combate al narco directamente en México.

Todo esto y mucho más define hoy el peor momento de la historia en la relación México-Estados Unidos.

¿Sheinbaum, Petro, Lula y Sánchez, en bloque contra Trump?

Y es justamente en este momento -en que además el presidente Donald Trump se confronta con sus aliados europeos y en la OTAN por su guerra con Irán- en que la presidenta Claudia Sheinbaum da el paso para junto a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Uruguay, Yamandú Ors, y el muy débil y cuestionado presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, integrar un bloque anti-Trump.

Este frente anti-Trump -de mandatarios autollamados “progresistas”- quedará formalmente integrado a fines de esta semana en Barcelona, España, en un encuentro con Lula, Petro, Ors y Sánchez.

“Será una reunión convocada por un grupo que se formó, a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión. Fue una idea original del (ex) presidente (Gabriel) Boric (Chile), de gobiernos progresistas”, dijo Sheinbaum a fines de la semana anterior.

De acuerdo a la práctica de las relaciones internacionales, este bloque internacional “progresista” quedaría bajo la conducción del presidente español Pedro Sánchez, al ser su país la sede del encuentro de mandatarios que lo integren.

En lo interno, ni un paso atrás: Sheinbaum

Todo ello lo decide la presidenta Claudia Sheinbaum en un escenario interno plagado de conflictos.

El pasado fin de semana, la mandataria vivió un nuevo momento de reclamos en su visita a Puebla y ante un nuevo grave incidente en la refinería de Dos Bocas con un nuevo incendio en sus instalaciones.

Todo ello en medio del reconocimiento a la fragilidad de su gobierno ante el necesario abasto de gas desde EU que llega al casi 80% del consumo interno, lo que la expone al riesgo de presiones.

La necesidad de disminuir la dependencia de las importaciones de gas la llevó a abrirse al uso del llamado ‘fracking’ en la producción interna, lo cual era uno de los tabús dentro de la línea dura de Morena.

En este escenario por demás complejo del primer tercio de su mandato, la presidenta Sheinbaum igual entra en una zona de inestabilidad política interna debido a la ya abierta y muy temprana disputa por la Cámara de Diputados, 31 Congresos estatales, más de mil alcaldías y 16 gubernaturas que se dará en la elección intermedia de 2027, lo que ya se manifiesta en renuncias y reacomodos internos.

Es apenas el inicio de una ola de peticiones de licencias en el Senado y en Cámara de Diputados de aspirantes de todos los partidos, especialmente de Morena, en busca de las nominaciones a las 16 gubernaturas o a las principales presidencias municipales en el país.

Eso llevará a la presidenta Sheinbaum a y tener que decidir nuevos nombramientos de colaboradores cercanos o en posiciones esenciales en el Senado y la Cámara de Diputados y dentro de su gabinete.

Esto apenas comienza y cobrará mucha fuerza en los meses siguientes hasta que en enero próximo se lancen oficialmente las candidaturas a todos los cargos en juego en la contienda de 2027.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa