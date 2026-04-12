¿Qué busca el PT?

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Cada tres años, el Partido del Trabajo enfrenta un nuevo reto, la supervivencia política.

La tarea, que parecería sencilla para un partido con tantos años de registro nacional, no lo es para la organización nacional de izquierda fundada por Alberto Anaya a principios de los años noventa del siglo pasado.

Falta un último jalón, para consolidarlo, ya que, en ocasión de cada proceso electoral federal, el PT se juega su registro.

No importa si va en alianza o solo, sus números no rebasan por mucho el mínimo requerido para seguir con su registro nacional.

1994 fue un año maravilloso para el PT, ya que llevando como abanderada a Cecilia Soto (hoy en un nuevo partido político en formación), compitió solo en los comicios presidenciales y estuvo cercano al tres por ciento de los votos, cifra que rebasaba casi al 100 por ciento el 1.5 necesario, en ese entonces, para continuar con registro.

El PT, dirigido por Alberto Anaya, quien lo preside desde hace 35 años, se ubicó en el cuarto lugar, mientras que cinco partidos más perdieron el registro, incluido el Partido Verde.

Después de eso, el Partido del Trabajo optó por aliarse y formó con el PRD y MC la triada que postulaba a un mismo candidato. Primero Cuauhtémoc Cárdenas y después Andrés Manuel López Obrador.

En todo ese tiempo, el PT rozaba apenas el límite para estirar la liga y hubo una ocasión (2015) en que una elección extraordinaria de un distrito federal le salvó la vida para alcanzar el registro mínimo.

Seis años después el PT estrenó nuevo aliado, Morena, con quien postuló por tercera ocasión a Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República y alcanzó su máximo histórico de seis por ciento en la recaudación de votos.

En 2024 repitió la jugada y nominó a Claudia Sheinbaum, actual Presidenta de México.

Es ahora, rumbo a la elección federal intermedia, cuando el Partido del Trabajo busca su recompensa y pretende ser incluido en el reparto de candidaturas de Morena a los gobiernos estatales y hasta a alcaldías de importancia, tanto en Nuevo León como en Zacatecas y las dos Baja California, entre otras.

Quiere hacer sentir el peso de sus votos y si no negociar con otros aliados que pueden ser el Verde o hasta alguno de oposición.

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Nueva rechifla para el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, durante un evento en el que lo recibieron con los gritos de Armenta, Armenta, priista, eres un oportunista. Por más intentos que hace, nada le sale bien al pupilo de Mario Marín… En Baja California, las cosas no marchan bien para la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de quien se espera solicite licencia pronto, ante la inminente detención de su ahora ex esposo Carlos Torres, a quien se le vincula con diversos delitos, durante el tiempo en que estuvieron casados. En esa entidad se repite el nombre de Amador Rodríguez Lozano, ex diputado federal, ex senador y ex secretario de Gobierno, para ocupar un interinato. Rodríguez Lozano trabajó al lado de la Presidenta Sheinbaum en sus tiempos de jefa de gobierno de la CDMX.

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