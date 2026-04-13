Alejandro Filio volverá al Lunario con “Pedacitos de flores”

Un recital íntimo de trova

El cantautor mexicano se presentará el jueves 7 de mayo con sus temas emblemáticos y canciones inéditas

Por Arturo Arellano

Alejandro Filio volverá a la Ciudad de México para ofrecer un concierto especial en el Lunario del Auditorio Nacional, donde reunirá lo mejor de su canto nuevo en una velada íntima programada para el jueves 7 de mayo a las 21:00 horas. El trovador adelantó que interpretará canciones representativas de su trayectoria, además de temas de su disco más reciente, Pedacitos de flores.

En entrevista el intérprete destacó que el Lunario ocupa un lugar importante en su recorrido artístico, pues ahí trabajó durante varios años presentando discos y conviviendo con su público. Dijo que esta presentación representa un regreso a un sitio que le trajo una etapa muy especial cuando vivía en la capital del país.

“Estuve trabajando mucho tiempo ahí, presentando discos, teniendo contacto con mis fans; tuve una gran época cuando vivía en la Ciudad de México, entonces esto va a ser un regreso”, expresó. También señaló que llegará con un nuevo álbum que considera bien producido, aunque concebido desde la esencia de la trova.

Nuevo disco, nuevo encuentro

Filio explicó que Pedacitos de flores tendrá una salida escalonada: primero en físico, con una edición prensada en acetato y LP, y más adelante en distribución digital a través de One RPM. Aclaró que el concierto incluirá algunas de esas nuevas canciones, pero mantendrá el espíritu de un show abierto, atento a lo que el público desea escuchar.

“El disco nuevo está compuesto de canciones inéditas… será parte del concierto, pero será un show de trova con todo lo que la gente quiere escuchar”, afirmó. Añadió que no prepara un programa rígido, sino que escucha a la audiencia para elegir el repertorio sobre la marcha.

Trova con valores

El cantautor subrayó que su nuevo trabajo conserva la esencia de la trova como “poesía musicalizada”, con letras centradas en temas universales y de fondo humano. Entre ellos mencionó el rescate de valores, el amor en todas sus facetas, los sueños, las ilusiones y también la memoria del fin de la pandemia.

Para Filio, las canciones inéditas del álbum contienen “muchas cosas, muchos detalles” y pueden ser nuevas para parte del público, aunque algunas ya se han escuchado en presentaciones previas, ya sea en solitario o junto a Fernando Delgadillo.

Conexión con los jóvenes

El músico también habló sobre la respuesta del público joven, a quien observa cercano a las temáticas de la trova contemporánea. Consideró que, tanto en sus conciertos individuales como en sus colaboraciones, los jóvenes encuentran canciones que hablan del amor, la familia, los amigos, los sueños y el país.

“Ciertamente es repetir la historia en una generación distinta”, dijo, al destacar que, pese al exceso de información actual, la sensibilidad sigue presente y permite a nuevas audiencias reencontrarse con este género.

Tecnología y escritura

Filio se mostró abierto a los cambios de la industria musical y defendió el uso de herramientas tecnológicas para difundir la obra. Señaló que subir música a plataformas digitales resulta positivo porque permite una respuesta inmediata del público, a diferencia de las campañas de promoción que antes requerían mayor esfuerzo.

También explicó que su forma de escribir no ha cambiado en lo esencial: sigue respetando la rítmica, la métrica y la rima, aunque reconoce que el contenido de sus canciones evoluciona con el paso del tiempo. “Lo que ha cambiado es el contenido, porque es el reflejo de lo que somos los compositores”, apuntó.

Amor, sueños y reencuentro

La idea principal de este nuevo material, dijo el cantautor, es rescatar los valores, los sueños, las esperanzas y la importancia de comenzar de nuevo con el amor siempre presente. Aseguró que ese mensaje busca conectar con las nuevas generaciones en un mundo difícil y cambiante.

Filio precisó además que esta será la única fecha en el Lunario, aunque seguirá presentándose junto a Fernando Delgadillo en La Maraka. Con su característico estilo, adelantó una noche en la que la trova, la poesía y la cercanía con el público serán el centro del espectáculo.