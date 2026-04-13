Avanza el gobierno de Naucalpan en el desazolve nocturno de Periférico Norte

Prevención ante temporada de lluvias

Naucalpan, Méx.- De manera preventiva, y a fin de proteger a la ciudadanía ante la próxima temporada de lluvias, el gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, realiza los trabajos de desazolve sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico), a tan solo días de haber iniciado se han retirado 60 metros cúbicos de azolve, volumen equivalente a seis camiones de volteo.

Al ser una de las vialidades primarias más importantes del municipio, esta arteria resulta estratégica por su ubicación y trayectoria. Las labores de limpieza tienen como finalidad garantizar el correcto funcionamiento de los colectores e infraestructura sanitaria, evitando así encharcamientos e inundaciones que pudieran afectar la movilidad y el patrimonio de los más de 200 mil automovilistas que transitan diariamente por esta vía.

El trabajo fue coordinado por OAPAS Naucalpan, institución que realizó la limpieza y desazolve de 17 kilómetros de red general sanitaria, 1 kilómetro de cunetas y 47 kilómetros de longitud total de colectores, 850 pozos de visita, 600 rejillas de piso, 350 coladeras de banqueta y 300 infraestructuras de boca de tormenta. Estas acciones se concentraron en el tramo de Echegaray a Ciudad Satélite, en dirección sur a norte, por tratarse de una zona con alta densidad vehicular.

Además de las labores de desazolve, se realizaron reparaciones de herrería en accesorios y trabajos de albañilería para la renivelación de brocales y aproches, con el fin de mantener la infraestructura sanitaria en óptimas condiciones.