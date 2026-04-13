Administración de Raciel Pérez Cruz llevó a cabo rodada ciclista por la paz

Atención a causas de la delincuencia en Tlalnepantla

​ Tlalnepantla, Méx.- El gobierno encabezado por Raciel Pérez Cruz llevó a cabo la «Rodada por la Paz» como parte de la estrategia nacional Atención a las Causas, en coordinación con la administración federal que preside la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal combatir la violencia desde su origen, promoviendo el deporte y la sana recreación entre los habitantes de la demarcación, especialmente en los sectores juveniles, para generar entornos de paz y bienestar.

​Durante el evento se destacó que estas acciones son fundamentales para hacer comunidad y fortalecer los vínculos entre los diferentes sectores de la sociedad. La activación física no solo aporta beneficios comprobados a la salud corporal, sino que es una herramienta clave para la salud mental.

Estas jornadas forman parte del primer eje de la estrategia nacional de seguridad nacional, enfocada en atender las raíces de la inseguridad a través de la convivencia y la prevención.

​La rodada contó con la participación activa de colectivos ciclistas y agrupaciones de skate. Asimismo, se sumaron esfuerzos de distintas dependencias que conforman la actual administración.