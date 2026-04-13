Exigen salida de Luis Ramos de la Asociación de Colonos de Satélite

Naucalpan, Méx.- La Asociación de Colonos de Ciudad Satélite es un botín político y económico de José Luis Ramos Gutiérrez, quien con engaños y argucias pretende mantener como rehén a dicha asociación al tratar, sin consenso, mantenerse como dirigente de la misma, amenazando a quien pretenda oponerse a sus fines.

A la asamblea convocada por Ramos Gutiérrez no ingresaron asociados afines. Afuera del Centro de Convenciones de Ciudad Satélite, la inconformidad era evidente, toda vez que personal de seguridad privada tenía la orden directa de no permitir ingreso a colonos que no presentarán el pago de sus cuotas del 2026, sin embargo, los quejosos aseguraron que:

“Esas ratas, (refiriéndose a la actual dirigencia) no recibían el pago de nuestra cuota a quienes nos oponemos a su dirigencia que concluyó en el mes de mayo del 2025 y quiere mantenerse en la presidencia de nuestra asociación”, dijo Aída Jiménez.

Hay más: “Ramos no quiere perder el control millonario de recursos que ingresan a esa asociación a través del pago que se cobra a bazares, áreas comunes, negocios y sobre todo a Plaza Satélite. No permitiremos, de ninguna manera que permanezca o imponga a incondicionales en nuestra propia casa», reiteraron.

La asociación ha sido considerada un “botín político de unos cuantos” y foco de partidos políticos. Diferentes grupos de residentes de esa asociación han luchado por la dirigencia, enfrentando las arcas de la asociación (con activos de millones de pesos) a intereses particulares.

Seguridad pública, privada y vallas de contención

La preocupación de José Luis Ramos Gutiérrez era evidente, pues para evitar, «infiltrados» ó según él, «revoltosos» a la asamblea, contrató seguridad privada y solicitó seguridad pública a su evento.

“No se vale. ¿A qué le teme?. Él ya acabó su gestión como presidente de nuestra asociación y por temor a exigir su salida, no nos permiten ingresar a la asamblea, pese a contar con nuestra credencial de socios. Es inválida esa asamblea desarrollada hoy (sábado 11 de abril). Es un dirigente espurio”, gritaban.