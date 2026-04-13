Inicia gobierno de Ecatepec más obras de drenaje y agua

Ecatepec, Méx.- “Oficialmente estamos iniciando 250 obras de drenaje y agua en lo largo y ancho del municipio, con el apoyo de todos los vecinos. Hoy somos un solo equipo, gobierno y pueblo”, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss en la colonia Plan de Ayala, donde arrancó obras de infraestructura hidráulica. En el banderazo de arranque de los trabajos de drenaje y agua potable de calle Emiliano Zapata, la alcaldesa destacó que están por iniciar obras magnas de drenaje y colectores en por lo menos cinco puntos, entre los que destacan Plaza Aragón, Bosques y El Progreso de Guadalupe Victoria.