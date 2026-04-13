Nace una Leyenda: Abre Casa Félix

El nuevo hotspot dedicado a “La Doña”, María Félix

Casa Félix retoma la esencia de “La Doña” para reinterpretarla en una cocina que honra las joyas de la gastronomía mexicana

Texto y fotos: Asael Grande

Inspirado en una de las personalidades más influyentes de nuestro país (María Félix, una de las actrices más condecoradas de la época de oro del cine mexicano, conocida por tener una personalidad excéntrica y una belleza que cautivaba a cualquiera), Casa Félix se inauguró en Toluca, Estado de México. Es un restaurante mexicano que conjuga una propuesta gastronómica de autor con raíces cien por ciento mexicanas y una mixología que sorprende hasta al paladar más exigente.

La decoración no se queda atrás. Al entrar serán recibidos con interiores inspirados en el Art Decó; el diseño del restaurante Casa Félix lo conforma una pared completa con un mural del rostro de María Félix, un escenario para música en vivo, un amplio salón con un elegante sillón de terciopelo verde y un techo geométrico de colores vibrantes y detalles en colores metálicos que se mezclan para crear un ambiente de lujo, excelente para disfrutar de platillos únicos y bebidas innovadoras.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Estefanía Velázquez, quien, para abrir Casa Félix, se inspiró en su abuela, que demostraba su cariño a través de cazuelas de guisados, y un abuelo, Víctor Velázquez Arismendi, chef internacional que trabajó en Hollywood: “mi abuelo fue chef ejecutivo, fue migrante, estuvo en Hollywood, y él hizo la promesa de abrir un restaurante en México, que no se pudo cumplir, así que, me sentí impulsada por esa promesa para poder crear este concepto de Casa Félix, con todo mi equipo de socios y colaboradores, con una inspiración clara pero, sobre el proceso nos fuimos dando cuenta que la verdadera inspiración es cómo los seres humanos, desde su autenticidad, pueden sumar al mundo; somos un restaurante sonorense fusión, tenemos platillos con técnicas sonorenses, pero también mezclado con cocina internacional, hay cosas espectaculares en la carta, el principal diferenciador es el buscar sentir al comensal como en casa”.

La fuerza, elegancia y delicadeza de la figura de María Félix, su personalidad, sus frases y su presencia siguen muy vivas en la memoria colectiva. Justo eso es lo que hoy inspira a Casa Félix, donde la tradición y la sofisticación se sientan en la misma mesa: “realmente, como tema María Félix, solamente es porque para mí es único, fue una persona que yo admiro muchísimo, es un ícono; nos encantaría abrir otra sucursal de Casa Félix, vamos por más, sería un gran reto tener un restaurante en Ciudad de México; Casa Félix tiene dos formatos, tiene un salón familiar, donde caben, aproximadamente, 70 personas; y tenemos la parte de cantina, donde caben 26 personas, y en donde se podrá degustar un menú de fast food, tacos, tostadas; y la parte familiar está diseñada para quedarse toda la tarde; tenemos show musicales de miércoles a domingo; viernes de show drag, en la que buscamos la inclusión, y los domingos tenemos música de boleros”.

Desde las entradas, el menú de Casa Félix, al mando del Chef Norberto Ruiz, hace varios guiños a los gustos de “La Doña”: “Casa Félix es un proyecto que me emociona muchísimo, poder sumar una experiencia de lo que vamos a cocinar, y no sólo cumplir, sino ir más allá de los sabores; nuestra gastronomía se basa en cocina sonorense, fusión, y hacemos un poco de toque del Estado México, cocina de humo, aceititos, infusiones, se pueden encontrar explosiones en sabores que a veces no imaginamos, me complace decir que tenemos un gran equipo”. Por ejemplo, está el jugo de carne, opciones como la tostada de atún con mayonesa de chipotle; de su fusión sonorense destacan ingredientes del norte como el chile chiltepín, la machaca seca, el nopal, el frijol bayo, las tortillas sobaqueras, el queso asadero e incluso la carne de jabalí, integrados con respeto y creatividad a las joyas de la cocina tradicional mexicana.

En los platos fuertes destacan propuestas como la barbacoa de picaña con frijoles, queso manchego y corteza de cerdo, o el mole negro elaborado con una mezcla de tres chiles, setas y puré de plátano rostizado. También hay platillos como el llamado ‘Mujer sin alma’, elaborado con mezcal joven, licor de hierbas de Metepec, yerbabuena y aceites esenciales de limón, un cóctel fresco y muy herbal. El ‘Miércoles de ceniza’ combina mezcal añejo cristalino, licor de maíz, jarabe y agua de elote, coronado con ceniza de tortilla azul, dando como resultado un trago ahumado que marida perfecto con la comida. ‘La Generala’ es una reinterpretación atrevida de un taco al pastor en versión líquida, con whisky, cilantro y piña.

El cóctel insignia ‘María Félix’, preparado con bacanora, jarabe de frambuesa, almíbar de lichi, jugo de limón y un ganache de frambuesa con chocolate Kinder Bueno para equilibrar todos los sabores. Y también destaca el Guayajillo, una versión del carajillo hecha con guayaba. En cuanto al postre, su versión del arroz con leche combina la técnica del azúcar crujiente por encima, típico del crème brûlée. En la barra, se preparan cócteles bautizados con los nombres de las películas de María Félix.

Casa Félix retoma la esencia de “La Doña” para reinterpretarla en una cocina que honra las joyas de la gastronomía mexicana, un lugar para comer rico, pues como decía María Félix: la comida también es un placer y los placeres hay que vivirlos con estilo. Casa Félix está ubicada en Paseo Tollocan #1285, colonia Barrio del Coecillo, Toluca, Estado de México.