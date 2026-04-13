Gobierno del Edomex recauda más de 7 mil mdp en primer trimestre de 2026

Obtiene 6 mil 037 mdp por concepto de control vehicular

Se registran en la entidad 119 mil propietarios que circulaban con placas de otras entidades y también se beneficiaron con el subsidio del 100% a la tenencia

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, reconoce el compromiso y responsabilidad de las y los mexiquenses, quienes con su cumplimiento ayudan al fortalecimiento de las finanzas y el desarrollo del estado.

La Secretaría de Finanzas informó que, en materia de control vehicular, durante el primer trimestre del año, se recaudaron 6 mil 037 millones de pesos y se logró el reemplacamiento de 218 mil unidades, lo que contribuye a mantener actualizado el padrón vehicular y a fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios.

El subsidio a la tenencia vehicular permitió que más de 5.2 millones de contribuyentes cumplieran con el refrendo 2026, lo que consolida una política fiscal con sentido social.

Estos resultados responden a una estrategia integral basada en la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la plataforma digital y la cercanía con la ciudadanía, facilitando el cumplimiento voluntario.

La dependencia invita a quienes aún no han pagado la tenencia 2026, a hacerlo a través del Portal de Servicios al Contribuyente https://sfpya.edomexico.gob.mx o en los centros autorizados, y aprovechar las reducciones vigentes de hasta el 100 por ciento en tenencia y refrendo de ejercicios anteriores a 2024, al realizar el reemplacamiento. Hacerlo de manera oportuna evita multas y recargos.

El Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de ejercer los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y sentido social, en beneficio de las y los mexiquenses.