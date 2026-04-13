María Antonieta de las Nieves debutará en Malinche, El Musical de Nacho Cano

Domingo 26 de abril en 2 funciones

La Primer Actriz interpretará un papel estelar

María Antonieta de las Nieves es una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión latinoamericana. Inició su carrera desde la infancia y consolidó su trayectoria en cine, televisión y doblaje.

Alcanzó fama internacional interpretando a La Chilindrina en El Chavo del 8, personaje que se convirtió en un ícono cultural para millones de personas en todo el mundo.

A lo largo de su carrera ha participado en múltiples producciones, prestando su voz a personajes emblemáticos y manteniéndose vigente en la industria del entretenimiento por más de cinco décadas. Hoy, su presencia en el escenario representa historia, nostalgia y un legado vivo de la comedia que marcó generaciones.

Gracias a la visita que realizó hace algunos meses a Malinche, María Antonieta de las Nieves fue invitada personalmente por Nacho Cano para formar parte del musical, invitación que aceptó, y que marcará un momento especial dentro de su trayectoria.

1949–1967: PRIMEROS AÑOS E INICIOS ACTORALES

María Antonieta de las Nieves nació el 22 de diciembre de 1949 en la Ciudad de México, hija de Estanislao Gómez y Deifilia Rodríguez.

Desde muy temprana edad mostró inclinación por las artes escénicas: comenzó a los tres años en una academia de ballet y, a los seis, ingresó a la Academia de Andrés Soler, institución vinculada a la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Ahí fue descubierta por figuras como Carmen Montejo y Prudencia Grifell, quienes impulsaron su desarrollo actoral.

Debutó en cine en 1957 con un papel secundario en Pulgarcito (estrenada en 1958). Ese mismo año participó en Senda prohibida, considerada la primera telenovela producida en México. Posteriormente intervino en La Leona y Estafa de amor (1961), consolidando sus primeros pasos como actriz profesional.

1967–1970: ETAPA EN DOBLAJE

Tras una breve pausa, incursionó en el doblaje a finales de los años sesenta al integrarse a Cinematográfica Interamericana S. A. (CINSA). Entre 1967 y 1970 trabajó de forma intensiva prestando su voz a diversos personajes en series y películas internacionales.

Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentran Dorothy en El mago de Oz, Pebbles en Los Picapiedra, Wednesday Addams en Los locos Addams, Batgirl en Batman, y la Niña Invisible (Susan Storm) en Los 4 Fantásticos, entre otros. Esta etapa fortaleció su versatilidad actoral y su dominio de distintos registros.

1971–1994: EL CHAVO – CHESPIRITO

En 1970 se integró al elenco de Los supergenios de la mesa cuadrada, bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños, con quien ya había trabajado previamente en El ciudadano Gómez (1968), donde surgió por primera vez el personaje de La Chilindrina.

Participó en diversos programas del universo de Chespirito, como Chespirito, El Chapulín Colorado y, especialmente, El Chavo del 8 (1973), serie que le otorgó fama internacional y la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana.

Su colaboración con Gómez Bolaños se extendió hasta 1994, cuando concluyeron las producciones del grupo.

1994–PRESENTE: TRAYECTORIA POSTERIOR

Tras el fin de Chespirito, protagonizó Aquí está la Chilindrina (1994–1995), consolidando su carrera de manera independiente.

En los años siguientes continuó activa en distintos proyectos, incluyendo su participación en las telenovelas Sueños y caramelos (2005) y Dame chocolate (2007), así como el doblaje de Vanellope en Wreck-It Ralph (2012) y participaciones especiales como el cortometraje promocional para Stranger Things en 2017.

En 2024 regresó al teatro con la obra “Los huevos de mi madre”, reafirmando su vigencia y compromiso con el escenario.

Su participación en Malinche representa un encuentro entre historia y presente, en una noche que promete ser profundamente emotiva y significativa, rindiendo homenaje a una de las grandes primeras actrices de México.

FUNCIONES Domingo 26 de abril Funciones: 13:00 horas y 17:00 horas Boletos a la venta en: www.malinchethemusical.com