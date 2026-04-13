Con caries, 95% de los mexicanos

Una estrategia preventiva ahorraría 9 mil millones de dólares

Las enfermedades periodontales pueden derivar en padecimientos pulmonares, cardiacos y de Alzheimer

Urge una cultura de la salud bucal desde la infancia y en las escuelas

La doctora Liliana Bueno, especialista en implantes, urgió en la necesidad de que exista una política pública que priorice la prevención en la salud bucal desde las escuelas, ya que los niños no saben cepillarse los dientes, costumbre que debe complementarse con el uso del hilo dental y el cepillo interdental, ya que el cepillo normal solo retira el 60 por ciento de la placa dentobacteriana.

Hizo un llamado para fomentar esa cultura preventiva mediante campañas de salud y mostrar técnicas de cepillado y aplicar a los alumnos flúor y selladores de rosetas y fisuras. Adelantó que los tratamientos correctivos para eliminar las enfermedades periodontales llegan a los treinta mil pesos.

También informó que una cultura de la prevención y destinar recursos para ello puede ahorrarle al país hasta 9 mil 700 millones de dólares. Una caries puede provocar enfermedades pulmonares, cardiacas y hasta acelerar padecimientos como el Alzheimer. La cultura de la prevención debe revertir la tendencia de que el mexicano visita cada ocho años al dentista, cuando es irreversible el daño, mientas que la media mundial va del año al año y medio.

Mientras tanto, la CEO fundadora de Dental Bueno -red de clínicas de alta especialidad-, reconoció que la tecnología puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que las personas de la tercera edad no pueden estar condenadas de dejar su dentadura en un vaso de agua todas las noches. La técnica del implante está poyada en tomografías y uso de escáner digitales para diseñar, como traje a la medida, una dentadura fija, mediante solo cuatro implantes puente. La tecnología permite diagnósticos más precisos y eficientes. Invitó la cirujana a que haya en las clínicas odontológicos laboratorios integrados con las nuevas tecnologías hacer más rápidos los tratamientos. Hoy en día, en horas una persona de la tercera edad puede salir del consultorio con su prótesis ya funcionando.

Finalmente, la doctora Bueno reiteró el llamado para avanzar en la cultura de la prevención para disminuir la nada presentable cifra de que el 95 por ciento de los mexicanos tengan caries y por descuido pierdan piezas dentales o toda la dentadura.