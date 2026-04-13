Se abre debate global

El académico Jesús Becerril advierte que la fe no puede usarse para justificar la guerra

El enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV ha abierto un debate global sobre el uso político de la religión. Para el Mtro. Jesús Becerril, académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, el momento actual evidencia una instrumentalización de la fe con fines de poder, guerra y espectáculo.

De acuerdo con el especialista, el uso del lenguaje religioso por parte de Trump —que recientemente compartió imágenes polémicas en las que se representa como Jesucristo y ha enmarcado conflictos bélicos en términos religiosos— no responde a una convicción espiritual, sino a una estrategia política que desvirtúa el corazón del cristianismo.

“Nos encontramos ante un escenario profundamente indignante, en el que la religión es instrumentalizada para justificar la guerra, alimentar discursos de odio, legitimar el racismo y la exclusión”, afirmó Becerril: “Lo que vemos no es fe, sino una apropiación oportunista del lenguaje religioso, vaciada de su núcleo ético y utilizada como herramienta de control y poder”.

El académico explicó que las recientes acciones del presidente estadounidense —como la publicación de imágenes con pretensiones mesiánicas o el uso de rituales religiosos para legitimar decisiones políticas— evidencian una transformación de lo sagrado en espectáculo.

“Cuando lo sagrado se convierte en espectáculo o ideología, se traiciona profundamente el corazón del cristianismo”, sostuvo el especialista, quien también señaló que estas prácticas deforman el sentido de la fe y la convierten en un instrumento de confrontación política.

Las tensiones entre Trump y el papa León XIV se intensificaron después de que el pontífice criticara la guerra y defendiera el diálogo como camino para la paz. En respuesta, Trump lo calificó de “débil” y publicó contenido polémico que generó rechazo incluso entre sectores conservadores religiosos.

Papa León XIV, líder auténtico

Para Becerril, la respuesta del papa León XIV refuerza su liderazgo moral y espiritual en tiempos de polarización.

“El Papa León se muestra como un líder auténtico, coherente con el núcleo del Evangelio. No se alinea con el poder, sino que lo cuestiona; no legitima la violencia, sino que anuncia la paz”, afirmó.

El especialista añadió que el pontífice representa una tradición cristiana centrada en la defensa de la vida, especialmente de las poblaciones más vulnerables afectadas por conflictos internacionales.

Asimismo, el académico destacó que el Papa ha insistido en una paz que no sea impuesta, sino construida desde la justicia social. “Una paz verdaderamente desarmada y desarmante”, recordó Becerril, al retomar el mensaje del pontífice.

“Habitamos un mismo espacio y somos parte de una misma familia humana. La paz no se construye desde la opresión, sino como fruto de la justicia social”, señaló Becerril.

El académico subrayó que estos valores no pertenecen únicamente a las y los creyentes, sino que pueden ser compartidos por cualquier persona comprometida con la convivencia democrática y la dignidad humana.