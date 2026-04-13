THE ROSE llegará por primera vez a la Arena CDMX

Este 17 de junio con Rosetopia 2026.

Rosetopia no es sólo una gira; es una despedida, una celebración y un sueño compartido

THE ROSE (더로즈) está compuesto por el vocalista y guitarrista Woosung, el vocalista y multi-instrumentista Dojoon, el bajista Taegyeom y el baterista Hajoon, quienes regresan para un capítulo final con la gira Mundial Rosetopia

Más que una banda, THE ROSE ha sido un viaje construido sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y una conexión inquebrantable entre los cuatro artistas y el fandom (Black Rose) que los ha acompañado. Desde sus primeros lanzamientos hasta sus presentaciones en escenarios globales, su música ha difuminado constantemente las fronteras entre el alt-pop, el indie rock y la narrativa emotiva, creando un sonido profundamente personal y a la vez universalmente comprensible.

Tras el éxito de Heal y Dual, que marcaron su evolución hacia una fuerza global, incluyendo un debut en el Billboard 200, el número 1 en la lista de Artistas Emergentes de Billboard, giras mundiales con entradas agotadas y actuaciones destacadas en festivales como Lollapalooza y Coachella, THE ROSE continuó expandiendo su identidad sonora con WRLD. Combinando elementos nostálgicos de su sonido inicial con nuevos géneros y perspectivas, WRLD exploró temas como el crecimiento, la distancia y la naturaleza siempre cambiante de la vida, tanto dentro como fuera del escenario.

Rosetopia no es sólo una gira; es una despedida, una celebración y un sueño compartido entre THE ROSE y Black Rose. Un lugar donde pasado y presente coexisten, donde cada canción, cada recuerdo y cada momento cierran un ciclo.

Impulsados ​​por la misma honestidad y profundidad emocional que los unió en un principio, THE ROSE invita a sus fans de todo el mundo a ser parte de este capítulo final.

La Arena CDMX será testigo de una noche histórica del rock indie coreano en Rosetopia 2026 este próximo 17 de junio.