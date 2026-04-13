Amenazas de la IA

Aunque Pese Salvador Martínez G.

La Inteligencia Artificial (IA) no es buena ni mala perse, en realidad es una muy buena herramienta para simplificar, agilizar y realizar un sinfín de labores, pero en su estructura refleja las relaciones de poder e influencia de quienes la diseñan, financian y regulan.

En México, el debate a este respecto no puede quedar secuestrado por las grandes empresas tecnológicas (Meta, Nvidia o Google) o un punitivismo digital que sólo profundiza desigualdades e incrementa desplazamientos.

El país requiere una política de Estado clara y definida con la participación de sindicatos, universidades públicas y privadas, comunidades indígenas, agrupamientos empresariales y periodistas de todas las corrientes que elaboren un frente común para no ser avasallados por las tecnologías de vanguardia en IA.

A México llega la IA sin estar preparado, con alfabetización digital crítica y escasa inversión pública en conectividad y equipamiento. Hoy, la brecha entre escuelas privadas con acceso a IA y escuelas públicas sin internet es un abismo de desigualdad.

En menos de dos años, dejó de ser promesa futurista para convertirse en realidad avasalladora. Esta revolución nos alcanza sin regulación, sin conectividad universal y con un sistema educativo que aún debate sobre enseñar o prohibir las herramientas generativas.

Además, el miedo al reemplazo masivo es real; millones trabajan en empleos de atención a clientes, captura de datos, traducción básica o edición y redacción básica, todos ellos en riesgo por la automatización inteligente.

Sin embargo, no se trata sólo de defender puestos de empleo, sino mucho más, pues estas estructuras de programas de IA se penetran también en lo ideológico y lo político y, por lo que se ve hasta hoy, la Inteligencia Artificial sólo responde a los intereses mercantilistas de quienes la elaboraron y a sus necesidades de mercado. ¡Cuidado!

Susurros

Muy bien hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en respaldar la posición pacifista del Papa León XIV tras las insultantes declaraciones del presidente Trump, que lo calificó como débil y pésimo en política exterior.

Trump no tiene llenadero para agredir verbalmente a cualquier país o estadista como lo hizo con el jefe del Estado del Vaticano, quien se pronunció por parar la guerra de EU e Israel contra Irán, y ahora se vio obligado a advertirle al inquilino de la Casa Blanca que no le tiene miedo.

Veremos hasta donde llegan las agresiones del imperialista belicista que hoy trastoca al mundo.

salvadormartinez@visionmx.com

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