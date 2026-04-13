Investigadoras de la UAEMéx dejan huella en el cuidado del agua con innovación científica

Conagua reconoce a académicas del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua por sus aportaciones en la gestión y tratamiento del recurso hídrico

Destaca proyecto que utiliza cascarón de huevo como biofiltro para remover contaminantes en aguas residuales

Toluca, Méx.- Ivonne Linares Hernández y Verónica Martínez Miranda, académicas y profesoras del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fueron reconocidas en el homenaje “Mujeres que dejan huella”, iniciativa organizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que distingue a científicas cuyas investigaciones contribuyen al cuidado, preservación y gestión del agua.

Las académicas subrayaron que este reconocimiento no solo representa un logro personal, sino también institucional, al visibilizar el trabajo científico que se desarrolla en la UAEMéx en torno a soluciones ambientales con impacto social.

“Es una gran satisfacción y un gran orgullo como mujer y como científica mexiquense recibir este reconocimiento, sobre todo porque es resultado de un trabajo conjunto que hemos desarrollado durante varios años”, expresó Ivonne Linares Hernández.

Uno de los proyectos más relevantes encabezados por ambas investigadoras consiste en el uso de cascarón de huevo como material absorbente en plantas de tratamiento de aguas residuales. Esta propuesta aprovecha las propiedades fisicoquímicas del residuo para remover contaminantes como colorantes, fósforo, nitrógeno, fármacos y productos de cuidado personal presentes en aguas residuales domésticas.

De acuerdo con Verónica Martínez Miranda, el cascarón de huevo funciona como un biofiltro en procesos de pulimento, es decir, en la etapa final del tratamiento que permite mejorar la calidad del agua antes de su descarga en cuerpos naturales.

“Este material tiene la capacidad de absorber diversos contaminantes y complementar los sistemas de tratamiento existentes, lo que permite mejorar la calidad del agua y cumplir con la normatividad ambiental”, explicó.

Las investigadoras destacaron que la interacción entre ciencia y sociedad ha sido clave en el desarrollo del proyecto, ya que ha permitido generar soluciones accesibles, sostenibles y con impacto directo en la atención de problemas asociados a la contaminación del agua.

Asimismo, señalaron que la investigación ha contado con la participación de estudiantes, tesistas, organizaciones sociales y diversos actores, lo que ha fortalecido su alcance y aplicación.

Ambas coincidieron en que iniciativas como “Mujeres que dejan huella” contribuyen a visibilizar el trabajo de las científicas e incentivar la participación femenina en la investigación.

“Es muy importante que las niñas y jóvenes sepan que sí se puede hacer investigación. Con trabajo, dedicación y colaboración entre mujeres y hombres se pueden lograr grandes aportaciones para la sociedad”, afirmaron.